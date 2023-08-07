كندا تستحوذ على نصيب الأسد.. 5 دول تستحوذ على 99% من صادرات الذهب والحلي المصرية (جراف)

كشف المجلس التصديري لمواد البناء عن استحواذ صادرات الذهب والحلي والأحجار الكريمة المصرية إلى 5 دول على 99% من صادرات القطاع، والبالغة حوالي 16.614 مليار جنيه، خلال النصف الأول من العام الحالي 2023 تم تصديرها إلى حوالي 38 دولة.

وكشف أحدث تقرير صادر عن المجلس التصديري لمواد البناء، وحصلت “المال” عليه، أن إجمالي صادرات الذهب والحلي والمجوهرات للدول الخمس يصل لنحو 16.597 مليار جنيه.

واستحوذت كندا على نصيب الأسد كأكبر دولة مستورِدة للذهب والمجوهرات المصرية بقيمة 11.298 مليار جنيه، تلتها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 5.149 مليار جنيه، ثم السعودية بقيمة 89 مليون جنيه.

ويأتي في المركز الرابع الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 51.1 مليون جنيه، تليها إيطاليا بإجمالي صادرات يصل إلى 11.9 مليون جنيه.

ويصل إجمالي صادرات الذهب والاحجار الكريمة والحلي، خلال النصف الأول، إلى 16.614 مليار جنيه، بزيادة قدرها 24%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والبالغة 13.424 مليار جنيه.

وشهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا كبيرًا، خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث هبطت من 2800 جنيه للجرام عيار 21 إلى 2200 جنيه للجرام، خلال يوليو الماضي، فيما قامت مصر بالإعلان عن مبادرة لدخول الذهب من الخارج معفى جمركيًّا.