كندا تتوسع فى اتفاقيات النقل الجوى مع مصر والإمارات

خالد بدر الدينأعلنت حكومة كندا هذا الأسبوع أنها ستتوسع فى اتفاقيات النقل الجوى مع مصر والإمارات العربية المتحدة لتعزيز الاتفاقيات الحالية مع البلدين من خلال تحسين الخدمات التى تقدمها شركات الطيران فى هذه الدول الثلاث وزيادة الخيارات المتاحة للركاب وفقا لرحلات الطيران فيها.وذكر موقع ايروسبيس تكن

خالد بدر الدين

أعلنت حكومة كندا هذا الأسبوع أنها ستتوسع فى اتفاقيات النقل الجوى مع مصر والإمارات العربية المتحدة لتعزيز الاتفاقيات الحالية مع البلدين من خلال تحسين الخدمات التى تقدمها شركات الطيران فى هذه الدول الثلاث وزيادة الخيارات المتاحة للركاب وفقا لرحلات الطيران فيها.

وذكر موقع ايروسبيس تكنولوجيا أن الاتفافية الجديدة بين مصر وكندا سوف تسمح لشركات الطيران بتشغيل 7 رحلات جوية للركاب كل أسبوع ارتفاعا من 4 فى الاتفاقية الحالية مع إمكانية السفر لأى مدينة فى الدولتين.

وأكد مارك جارنو وزير النقل الكندى أن الاتفاقيات الجديدة مع مصر والإمارات تعد من التطورات الإيجابية لعلاقات الرحلات الجوية بين الدول وأنها توفر مرونة إضافية للشركات لخدمة أسواق الشرق الأوسط المتنامية.

وأضاف مارك أن التوسع فى هذه الاتفاقيات ستساعد على زيادة حركة السياحة بين كندا ومصر والإمارات وعلى تحسين أنشطة الأعمال بينها لاسيما أنها تشكل جزءا من سياسة السماء الزرقاء الكندية التى تضم اتفاقيات مع 104 دول والتى تروج للمنافسة المستديمة على الأجل الطويل وتطوير خدمات الرحلات على مستوى العالم.