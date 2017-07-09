كندا تتوج باللقب للمرة الأولى في تاريخها على حساب إيطاليا

توج منتخب كندا بلقب بطولة كأس العالم لشباب كرة السلة تحت 19 عاما، في نسختها الثالثة عشرة، للمرة الأولى في تاريخها، عقب فوزها على إيطاليا، بنتيجة 79 – 60، في ختام لقاءات البطولة، التي استضافتها مصر منذ الأول من يوليو الجاري، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

سيطرت كندا التي فجرت أمس السبت، كبرى المفاجآت بالإطاحة بأمريكا، حامل اللقب في النسختين الأخيرتين، بعدما فازت بالفترات الثلاث الأول، بنتائج 24_10، و27_26، و18_12، علي التوالي، فيما فاز منتخب إيطاليا بالفترة الرابعة بنتيجة 12_10، لتنتهي المباراة بفوز كندا بالمونديال بنتيجة 79_60.

وفي لقاءات أخرى، أقيمت في اليوم الختامي للمونديال، حصدت أمريكا الميدالية البرونزية، بعد تغلبها على إسبانيا “الرابعة”، بنتيجة 96_72، وتوج منتخب ألمانيا بالمركز الخامس، بتغلبه علي ليتوانيا “السادس”، بنتيجة 80_74، وفازت فرنسا بالمركز السابع علي حساب الأرجنتين “الثامن”، بالفوز عليها بنتيجة 69_63.