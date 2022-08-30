كنت خادما للكيان.. وليد سليمان يوّدع الأهلي: سهل تعمل فلوس ولكن صعب تكتب تاريخ

وجه وليد سليمان، نجم النادي الأهلي، رسالة إلى القلعة الحمراء وجماهيره، بعد انتهاء مشواره الكروي رسميًا، عقب نهاية مشوار الأهلي بمسابقة الدوري المحلي اليوم، بعد الفوز على سيراميكا كليوبترا برباعية نظيفة.

وقال وليد سليمان، خلال منشور له عبر فيسبوك: كم تأثرت حتى البكاء وأنا أتابع وأرصد تلك مظاهرة الحب الكبيرة والجميلة التي حظيت بها من قبل زملائي اللاعبين وجماهير الأهلي العظيمة والوفية.

وأضاف: الآن آيقنت من جديد أن للإخلاص والإنتماء ثمن أعظم وأكبر من كل أموال وكنوز الدنيا.. وتأكد لي أنني أحسنت الإختيار وأحسنت الرهان عندما قلت يومًا ما: “سهل تعمل فلوس.. والصعب أن تحقق إنجازات وتكتب تاريخًا.

وتابع وليد سليمان: لا أصدق أن رحلة 11 عامًا مرت وأنني وصلت على خط نهاية مشواري الكروي، أتذكر حلم الطفولة وارتدائي للفانلة الحمراء صغيرًا، كما أنني أتذكر بفخر كم حاربت من أجل نيل شرف اللعب للأهلي والحمد لله حققت كل ما كان يفوق أحلامي وما لم يخطر في خيالي.

وواصل لاعب الأهلي: لامست مع الأهلي وبفضل الأهلي سموات كل الأمجاد والبطولات، ويكفيني فخرًا أن منحني الأهلي شرف إعلان الاعتزال وأنا أقف على أكبر مسرح كروي من فوق منصة التتويج ببطولة كأس العالم للأندية.

وأتم حديثه: رحلتي مع الأهلي داخل البساط الأخضر انتهت كنت فيها “خادم للكيان” وليس مجرد لاعب اسمه وليد سليمان.. ولكن رحلة حبي وانتمائي للكيان مستمرة للأبد.. أشكركم