كم مرة تزوجت منة حسين فهمي قبل طارق جميل؟

لا تزال أصداء زواج منة حسين فهمي، من المحامي طارق جميل، تتصدر قائمة الأعلى على محركات البحث، بعد الحفل غير التقليدي الذي أقيم عصر السبت، بحضور العديد من الفنانين والفنانات، على رأسهم والدة العروس، ميرفت أمين، الزوجة السابقة لدنجوان السينما المصرية.احتفلت منة حسين فهمي بز



لا تزال أصداء زواج منة حسين فهمي، من المحامي طارق جميل، تتصدر قائمة الأعلى على محركات البحث، بعد الحفل غير التقليدي الذي أقيم عصر السبت، بحضور العديد من الفنانين والفنانات، على رأسهم والدة العروس، ميرفت أمين، الزوجة السابقة لدنجوان السينما المصرية.

احتفلت منة حسين فهمي بزفافها على شاطيء البحر في الساحل الشمالي، في أجواء صيفية على شاطئ البحر وكان أبرز الحضور فاروق الفيشاوي وريم البارودي ومصطفى شعبان ودلال عبد العزيز وسمير غانم ومصطفى فهمي عم العروس.

وانتشر خلال الفترة الماضية أن منة وجميل جمعهما علاقة حب منذ 20 عامًا إلا أنهما لم يتزوجا رغم الإعلان الخطوبة وقتها، وما أكد ذلك ما كتبه جميل أنه أخيرًا نجح في الحصوزل على حب عمره.

وكان أول رد فعل لزوج منة، المحمي طارق جميل، عبر “انستجرام”، ونشر مجموعة من الصور والفيديوهات للفرح، معلقًا أنه سعيد بهذه الخطوة، ونشر “جميل” صورة من حفل زفافه كتب باللغة الإنجليزية: “شعوري لا يوصف ولا أجد ما يعبر عن ذلك”.

يذكر أن منة حسين فهمي تزوجت مرتين قبل زفافها على طارق جميل، الأولى من الممثل شريف رمزي، في 2008 واستمرت معه حتى 2011، والمرة الثانية من الممثل أحمد فهمي، وانفصلا هذا العام بعد زواج دام 3 أعوام، وأعلن فهمي قبل أيام عن خطوبته من الممثلة هنا الزاهد.