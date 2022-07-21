كم سهما في البورصة المصرية يمكن شراؤها مقابل وجبة «بيج ماك»؟

كشف مسح أعدته “المال” على الأسهم المقيدة في البورصة المصرية أن سعر وجبة بيج ماك يمكن أن تشتري حزمة من أسهم شركات مملوكة لرجال أعمال مشهورين مثل نجيب ساويرس وأحمد عز وطلعت مصطفى ورؤوف غبور وياسين منصور، ومنصور عامر، وغيرهم، وبالتالي يمكن للمستثمر الفرد العادي أن يكون مساهما أو شريكا لهذه الأسماء.

لكن.. لماذا اخترنا وجبة البيج ماك تحديدا؟

قبل أن نخوض في تفاصيل المسح والنتائج التي توصلنا اليها، نريد أن نوضح للقارئ بشكل أساسي لماذا استندت “المال” إلى وجبة البيج ماك تحديداً، حتى لا يحدث تشابك في الأفكار.

يعد مؤشر بيج ماك أو Big Mac Index أحد المؤشرات المتعارف عليها وتستخدمه بعض الدوريات الاقتصادية وابتكرته مجلة economist الأمربكية المتخصصة خلال عام 1986 لقياس القوة الشرائية لسعر الصرف مقارنة بسعر وجبة “بيج ماك” في مطاعم “ماكدونالدز” حول العالم.

وترتكز نظرية مؤشر بيج ماك على عدة حقائق منها تواجد مطاعم “ماكدونالدز” في أكثر من 100 دولة حول العالم، وفي نفس الوقت ثبات مكونات وجبة الماك وبالتالي يمكن من خلال المؤشر الحكم السريع على القوى الشرائية عند مقارنتها بسعر الوجبة.

وباعتبار أن مؤشر الوجبة هو مقياس لسعر صرف الدولار وما يعادله بالجنيه المصري، فإنه يمكن قياس أسعار الأسهم المقيدة في البورصة المصرية بوجبة الماك مع تحويل قيمتها إلى سعر الصرف المحلي.

ويذكر أن أسعار وجبات وسندوتشات ماكدونالدز قد ارتفعت مؤخرا بمعدلات وصلت إلى 50%، إذ ارتفع سعر وجبة بيج ماك الوسط إلى 78 جنيها، ووجبة بيج ماك كبير إلى 88 جنيها، إلى جانب ارتفاع أسعار المياه والمشروبات الغازية والميلك تشيك وغيرها.

أوراسكوم للاستثمار الأرخص سعرا

وبالعودة إلى المسح الذي اعدته “المال”، فقد خلص إلى قائمة ضمت 10 شركات شهيرة مقيدة في البورصة المصرية يمكن للمستثمر الفرد العادي الشراء والتملك في أسهمها.

وتصدر سهم شركة أوراسكوم للاستثمار المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس صدارة الأسهم – من حيث الكمية – التي يمكن أن يشتريها المستثمر العادي أو الفرد مقابل وجبة بيج ماك.

ويمكن أن تشتري الوجبة الواحدة نحو 492 سهما من سهم أوراسكوم للاستثمار وفقا لإغلاقات السهم بالبورصة خلال جلسة 19 يوليو الجاري عند 0.179 جنيه، وقت إعداد هذا التقرير.

وفي المرتبة الثانية جاء سهم شركة عامر جروب المملوك لرجل الأعمال منصور عامر، الذي يعمل في قطاع الضيافة والمطاعم بمناطق متفرقة، وتعادل وجبة البيج ماك الواحد نحو 122 سهما في شركة عامر جروب التي يبلغ سعر سهمها في السوق 0.719 جنيه، وفقا لإغلاقات جلسة 19 يوليو الجاري.

وفي المركز الثالث حلت شركة أوراسكوم للتنمية، المتخصصة في قطاع الضيافة والعقارات والمملوكة لرجل الأعمال سميح ساويرس، إذ يمكن لوجبة البيك ماك الواحدة شراء نحو 24 سهما من أوراسكوم علما بأن سعر السهم على شاشات التداول يبلغ حوالي 3.69 جنيه بحسب إغلاقات للجلسة محل المقارنة.

أيضا يمكن أن تشتري وجبة بيج ماك الواحدة نحو 31 سهما من شركة جي بي أوتو، عملاق صناعة السيارات في مصر والمملوكة لعائلة رجل الأعمال رؤوف غبور، علما بأن سعر سهم الشركة قد سجل نحو 2.82 جنيه، بحسب توقيت إعداد هذا التقرير.

احتل سهم شركة بالم هيلز للتعمير المملوكة لرجل الأعمال ياسين منصور المركز الثالث في القائمة، حيث تعادل وجبة البيج ماك الواحدة نحو 71 سهما، علما بان سعر بالم هيلز على الشاشات يبلغ

وضمت قائمة العشرة الكبار كلا من: “شركة السويدي اليكتريك عملاق صناعة الكابلات، والمملوكة لعائلة السويدي، وشركة النساجون الشرقيون محتكر صناعة السجاد في مصر والتي تمكتلها عائلة الراحل محمد فريد خميس، إذ يعادل سعر الوجبة الواحدة نحو 14 سهما في كلا الشركتين علما بأن السعر السوقي لهما يبلغ حوالي 6.31 جنيه، 6.46 جنيها بالترتيب”.

وشملت القائمة أيضا شركة طلعت مصطفى القابضة المطور العقاري الشهير والمملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، إلى جانب شركة جهينة الشهيرة في صناعة العصير والألبان، كذلك شركة حديد عز عملاق حديد التسليح والتي يمتلكها رجل الأعمال الشهير أحمد عز.

وبوجبة ماك واحدة يمكن شراء أسهم في الشركات الثلاثة الأخيرة بنحو 12 و12 و8 اسهم بالترتيب، إذ تبلغ أسعارها على شاشات التدول عند 7.07 و7.42 و11.68 جنيها بالترتيب، وفقا لإغلاقات جلسة 19 يوليو الجاري بالبورصة.

الإنفوجراف التالي يوضح أسماء 10 شركات مملوكة لرجال أعمال مشهورين وعدد الأسهم التي يمكن أن يملكها المستثمر فيها مقابل سعر وجبة بيج ماك.

وعلى مستوى السوق بشكل عام، يوضح الإنفوجراف التالى عدد الشركات المدرجة فى البورصة المصرية التي يمكن امتلاك أسهم بها بقيمة وجبه بيج ماك علما بأن قائمة الشركات محددة وفقًا للأقل سعرًا للسهم الواحد.

محلل: مقارنة السلع الاستهلاكية بأسعار الأسهم آلية “مقنعة” نظرا لأنها تدخل ضمن مكونات الناتج المحلي الإجمالي للدولة

بدوره، يرى أحمد أبو اليزيد رئيس قسم التحليل الفني بشركة “عكاظ” لتداول الأرواق المالية أن المستثمر العادي يمكنه أن يصبح شريكا أو مساهماً في كيانات ضخمة بسعر وجبة طعام واحدة من بيج ماك وذلك في اشارة إلى رخص الأسعار في السوق المحلية بشكل عام.

وأشار إلى أن تدني أسعار الأسهم فرصة شرائية مميزة للأفراد وسط تقلبات السوق المحلية وتأثرها بالظروف العالمية المحيطة والمتمثلة في قيام البنوك المركزية على مستوى العالم برفع أسعار الفائدة إلى جانب الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على أسعار السلع.

وأوضح “ـبو اليزيد” أن مقارنة السلع الاستهلاكية مثل البيج ماك بأسعار الأسهم هي الية مقنعة خاصة أن معدلات وأحجام الاستهلاك تدخل في تكوين وحسابات الإنتاج المحلي الإجمالي لأي دولة.

وأضاف: “الشركات المستهدفة تمتلك أصولا تدخل في حسابات الناتج المحلي ومقيمة بأسعار على الشاشات يسهل تسييلها ومقارنتها بمؤشر البيج الماك المتعارف عليه في نظريات الاقتصاد”.