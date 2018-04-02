كم تبلغ أجور الفنانين وفقا لضرائبهم؟

مها أبوودن:كشفت مصادر داخل مصلحة الضرائب أن الفنان عادل إمام بلغ أجره خلال عام 2017، نحو 24 مليون جنيه، وسدد نحو 5.3 مليون جنيه ضريبة، وذلك فقا للمعلن من قيمة الضرائب التي سددها كبار الفنانين خلال الموسم الضريبي الحالي المنتهي في 31 مارس الماضي.وقالت المصادر إن كبار الفنانين يقعون ضمن شريحة ا

مها أبوودن:

كشفت مصادر داخل مصلحة الضرائب أن الفنان عادل إمام بلغ أجره خلال عام 2017، نحو 24 مليون جنيه، وسدد نحو 5.3 مليون جنيه ضريبة، وذلك فقا للمعلن من قيمة الضرائب التي سددها كبار الفنانين خلال الموسم الضريبي الحالي المنتهي في 31 مارس الماضي.

وقالت المصادر إن كبار الفنانين يقعون ضمن شريحة الدخل الضريبية الخامسة بنسبة 22.5 %، لأن أجورهم تتخطى المليون جنيه سنويا، موضحة أن الفنان يحصل على إعفاء بقيمة الشريحة المعفاه والبالغة 13.5 ألف جنيه، ثم يحصل على خصم بقيمة 5%، وفقا لقانون الخصم الضريبي الذي أقرته الحكومة العام الماضي على الدخول والمرتبات.

وأضافت المصادر أن أجر الفنان رامز جلال، الذي تصدر قائمة أكبر الفنانين المسددين للضرائب، اقترب أجره، من الأعلى أجرا خلال هذا الموسم من 32 مليون جنيه، فقد سدد نحو 7ملايين جنيه.

واللافت للانتباه في قائمة الفنانين هو أجر الفنان محمد رمضان، فرغم ما تتداوله الأنباء ومواقع التواصل الاجتماعي عن دخله وامتلاكه لمظاهر ثراء غير عادية (سيارتان فارهتان وطائرة)، إلا أن أجره وفقا لمصادر مصلحة الضرائب التي أطلعت على دخله، لم يتخطى ال 4 ملايين جنيه، فقد سدد نحو 783 ألف جنيه.

أما أعلى الاعلاميين سدادا هو عمرو أديب، فقد سدد نحو 5 ملايين جنيه، مما يعني أن دخله السنوي يبلغ نحو 23 مليون جنيه.