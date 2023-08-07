تصدَّر نادي اتحاد جدة السعودي موسم الميركاتو لعام 2023- 2024 في مجموع قيمة الانتقالات ورواتب اللاعبين للموسم الأول.

وشهد موسم الانتقالات، والذي يُعد واحدة من أكثر الفترات المحمومة في تقويم كرة القدم، إذ يتنافس الأشخاص الذين لديهم مصادر نقل الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي ليكونوا أول من يكشف عن الاتجاه التالي للاعب، موسمًا تاريخيًّا في المملكة العربية السعودية.

شاهدنا نجوم العالم من كل حد وصوب يظهرون في المملكة بقمصان مختلفة ما بين أهلي واتحاد جدة، وما بين الهلال والنصر في الرياض، وصفقات أخرى دعم بها الاتفاق وغيره من الفرق المتوسطة صفوف فرقهم.

ولعل أبرز تلك الصفقات كانت قدوم كريم بنزيما، صاحب الكرة الذهبية إلى صفوف اتحاد جدة، برفقة كل من نجولو كانتي وفابينيو، ومن ناحية أخرى ظهور ساديو ماني ومزاملته رونالدو في النصر السعودي.

وخلال هذا التقرير، نستعرض، وفقًا لما أعلنه موقع ترانسفير ماركت المتخصص في مثل هذه الأمور، كم أنفق كبار السعودية لصناعة دوري نجوم العالم.

اتحاد جدة

البداية مع بطل دوري روشن، الموسم الماضي، اتحاد جدة، والذي دخل موسم الانتقالات الصيفية بمجموع قيمة انتقالات وصل لنحو 76 مليون يورو، ومجموع قيمة رواتب في السنة الأولى فقط وصل لـ289 مليون يورو، ليصل إجمالي ما قام بإنفاقه إلى 365 مليون يورو

يأتي ذلك في وجود كريم بنزيما، القادم من ريال مدريد في صفقة انتقال حر، وبراتب سنوي يصل لـ172 مليون يورو، إلى جانب فابينيو القادم من ليفربول مقابل 46 مليون يورو، وبراتب سنوي يصل لـ21 مليون يورو.

وأيضًا نجح اتحاد جدة في الحصول على نجولو كانتي في صفقة انتقال حر، وبراتب سنوي 86 مليون يورو، إلى جانب جوتا القادم من سيلتك مقابل 30 مليون يورو، وبراتب سنوي 10 ملايين يورو.

النصر

يأتي في المركز الثاني خلف اتحاد جدة، نادي النصر، والذي دخل موسم الانتقالات الصيفية بمجموع قيمة انتقالات وصل لنحو 77 مليون يورو، ومجموع قيمة رواتب في السنة الأولى فقط وصل لـ254 مليون يورو، ليصل إجمالي ما قام بإنفاقه 365 مليون يورو.

يأتي ذلك في وجود كريستيانو رونالدو، القادم من مانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر، وبراتب سنوي يصل لـ173 مليون يورو، إلى جانب بروزوفيتش القادم من إنتر ميلان مقابل 18 مليون يورو، وبراتب سنوي يصل لـ21 مليون يورو.

وأيضًا نجح النصر في الحصول على أليكس تيليس قادمًا من مانشستر يونايتد مقابل 4 ملايين يورو، وبراتب سنوي 7 ملايين يورو، إلى جانب فوفانا القادم من لانس الفرنسي مقابل 25 مليون يورو، وبراتب سنوي 13 مليون يورو.

وفي الأخير وصل السنغالي ساديو ماني من بايرن ميونيخ، مقابل 30 مليون يورو، وبراتب سنوي 40 مليون يورو.

الهلال

يأتي في المركز الثالث بمجموع قيمة الانتقالات وصل لـ178 مليون يورو، ومجموع قيمة الرواتب للسنة الأولى وصل لـ81 مليون يورو، ليصل إجمالي الإنفاق حتى الآن إلى 259 مليون يورو.

يأتي ذلك في وجود روبن نيفيز، القادم من ولفرهامبتون، مقابل 55 مليون يورو، وبراتب سنوي يصل لـ15.6 مليون يورو، إلى جانب كوليبالي القادم من تشيلسي مقابل 23 مليون يورو، وبراتب سنوي يصل لـ30 مليون يورو.

وأيضًا نجح الهلال في الحصول على سافيتش قادمًا من لاتسيو، مقابل 40 مليون يورو، وبراتب سنوي 20 مليون يورو، إلى جانب مالكو القادم من زينيت الروسي مقابل 60 مليون يورو، وبراتب سنوي 15.4 مليون يورو.

الأهلي

الصاعد حديثًا من دوري القسم الثاني يسعى لأن يعود إلى الأمجاد مرة أخرى، والمنافسة على اللقب مع الموسم الجديد، فـنجح في التعاقد مع عدد من النجوم العالميين؛ أبرزهم: رياض محرز، وروبيرتو فيرمينو، وسان ماكسيمان.

ليصل مجموع قيمة الانتقالات لـ80.5 مليون يورو، ومجموع قيمة الرواتب في السنة الأولى لـ78.2 مليون يورو، وإجمالي الإنفاق العام لـ158.5 مليون يورو.

يأتي ذلك في وجود سانت ماكسيمان، القادم من نيوكاسل يونايتد مقابل 27 مليون يورو، وبراتب سنوي يصل لـ10.2 مليون يورو، إلى جانب ميندي حارس تشيلسي والقادم، مقابل 18.5 مليون يورو، وبراتب سنوي يصل لـ12 مليون يورو.

وأيضًا نجح أهلي جدة في الحصول على رياض محرز قادمًا من مانشستر سيتي، مقابل 35 مليون يورو، وبراتب سنوي 39 مليون يورو، إلى جانب روبيرتو فيرمينو القادم من ليفربول في صفقة انتقال حر، وبراتب سنوي 17 مليون يورو.

موسم الانتقالات لم ينتهي بعد، ما زال اتحاد جدة، على سبيل المثال وليس الحصر، يسعى للتعاقد مع محمد صلاح؛ من أجل تعزيز صفوفه بعد توديعه للبطولة العربية،

إلى جانب العديد من التعاقدات التي تشير التقارير السعودية بأن كبار أندية المملكة لم تكتفِ حتى الآن، وتسعى لاستغلال الميركاتو التاريخي على أكمل وجه من أجل تعزيز الصفوف قبل انتهاء فترة القيد.