كمبالا سيتي الأوغندي يهزم الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

متابعات خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من مضيفه كمبالا سيتي الأوغندي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم /الثلاثاء/ بملعب "مانديلا" في الجولة الثانية من المجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، سجل اللاعب إبراهيم

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خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من مضيفه كمبالا سيتي الأوغندي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم /الثلاثاء/ بملعب “مانديلا” في الجولة الثانية من المجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، سجل اللاعب إبراهيم صدام الهدف الأول لكامبالا في الدقيقة 75، وأضاف اللاعب دينيس الهدف الثاني للفريق الأوغندي في الدقيقة 89 من ضربة جزاء، فيما أضاع وليد سليمان ضربة جزاء للأهلي في الدقيقة 23.

وبهذه النتيجة، أصبح رصيد كمبالا 3 نقاط بالتساوي مع فريق تاونشيب رولرز بطل بوتسوانا، الذي سيلتقي مع فريق الترجي التونسي مساء اليوم، وتوقف رصيد الأهلي عند نقطة وحيدة من التعادل في اللقاء الأول مع الترجي.