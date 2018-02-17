كما انفردت المال… طلعت يوسف مديرا فنيا للمقاصة

علي المصري أعلن مجلس إدارة نادى مصر المقاصة، برئاسة اللواء محمد عبد السلام، التعاقد رسميا مع طلعت يوسف مديرا فنيا لفريق الكرة لمدة موسم ونصف، خلفا للمدير الفني السابق عماد سليمان. وكانت المال انفردت عبر موقعها الإلكتروني يوم الاثنين الماضي، عن قرب تولي يوسف مديرا فنيا للمقاصة، وكشفت تفاصيل إتم

علي المصري

أعلن مجلس إدارة نادى مصر المقاصة، برئاسة اللواء محمد عبد السلام، التعاقد رسميا مع طلعت يوسف مديرا فنيا لفريق الكرة لمدة موسم ونصف، خلفا للمدير الفني السابق عماد سليمان.

وكانت المال انفردت عبر موقعها الإلكتروني يوم الاثنين الماضي، عن قرب تولي يوسف مديرا فنيا للمقاصة، وكشفت تفاصيل إتمام العقد.

ويقود اﻵن طلعت يوسف المران المسائي للفريق الذي يقام على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، استعدادا لمباراة الإياب أمام جينيرتشن فوت السنغالي بالدور التمهيدي لدوري أبطال افريقيا المقرر لها الاربعاء المقبل، التي أعلن يوسف، عن تحمله المسئولية الفنية للمباراة.

ويتولى منير عقيلة مهمة المدرب العام واحمد عبداللطيف مخطط احمال مع باقي الجهاز المعاون السابق للمقاصة باستثناء ايمن رجب المدرب العام السابق سيعود لقطاع الناشئين بالنادي.

وحرص اللواء محمد عبد السلام رئيس المقاصة ، وعمرو مصطفى العضو التنفيذي لشركة المقاصة ، ومحمد مجد المشرف العام على الكرة بالنادي ، على حضور التدريب الاول مع طلعت يوسف وجلسة التعارف بينه وبين اللاعبين قبل انطلاق المران .

طلعت يوسف اﻷقرب لخلافة سليمان في المقاصة