كما انفردت المال.. المقاصة يعلن رسميا التعاقد مع مؤمن سليمان

علي المصري:أكد مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، برئاسة اللواء محمد عبدالسلام، انفراد "المال"، بشأن تعاقد الفريق الفيومي مع مؤمن سليمان، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفا لإيهاب جلال، الذي فضل الرحيل، بسبب خلافات في وجهات النظر مع الإدارة.وأصدر مجلس إدارة مصر المقاصة، بيانا رسميا توجه فيه بالشكر

علي المصري:

أكد مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، برئاسة اللواء محمد عبدالسلام، انفراد “المال”، بشأن تعاقد الفريق الفيومي مع مؤمن سليمان، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفا لإيهاب جلال، الذي فضل الرحيل، بسبب خلافات في وجهات النظر مع الإدارة.

وأصدر مجلس إدارة مصر المقاصة، بيانا رسميا توجه فيه بالشكر للمدير الفنى السابق، وأعلن خلال البيان تعيين مؤمن سليمان مديرا فنيا للمقاصة.

وتكشف “المال” عن تفاصيل عقد مؤمن سليمان مع مصر المقاصة، والذى يمتد لموسمين، علي أن يقوم بتشكيل الجهاز المعاون، وسيبدأ فترة الإعداد يوم السبت المقبل.

ونص بيان المقاصة: يتوجه مجلس مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، برئاسة اللواء محمد عبد السلام، بالشكر إلى الكابتن إيهاب جلال، على فترة توليه منصب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي، طوال الثلاث سنوات الماضية، والذي قدم خلالها إنجازات عديدة، أبرزها تواجد الفريق في المربع الذهبي لمدة موسمين متتاليين، بالإضافة إلى تحقيق المركز الثاني في النسخة الماضية من الدوري الممتاز والمشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.





وأضاف البيان: ويؤكد نادي مصر المقاصة أن إيهاب جلال، واحد من أفضل المدربين في مصر الفترة الحالية، وكنا نتمنى بقائه في القيادة الفنية للفريق، لمواصلة مسيرة النجاحات، ولكنه فضل الرحيل لظروف خاصة، لذا قرر المجلس توجيه له الشكر إلى والبحث عن مدير فني جديد، إلى أن توصلنا للتعاقد مع مؤمن سليمان، لقيادة مسيرة الفريق خلال الفترة المقبلة.

