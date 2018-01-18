كمال والدرينى مستشاراً قانونياً لزيادة رأسمال ليفت سلاب

يتولى مكتب “كمال والدرينى” للمحاماة والاستشارات القانونية، مهام المستشار القانونى لزيادة رأسمال شركة المصرية لتطوير صناعات البناء ” ليفت سلاب ” فى البورصة، بقيمة نقدية 25 مليون جنيه.

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الخميس – فى بيان منشور على شاشة التداول فى البورصة – أنه ليس لديها مانع بصفة مبدئية من قيام “ليفت سلاب” بنشر دعوى لصغار المساهمين، لزيادة رأس المال من 54.9 مليون جنيه إلى 79.9 مليون، بقيمة نقدية 25 مليونا، عبر إصدار 2.5 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

وعينت “ليفت سلاب”، بنك قطر الوطنى الأهلى لتلقى اكتتاب زيادة رأس المال.

و حسب إفصاح “ليفت سلاب” فإنها تخطط لاستغلال حصيلة زيادة رأس المال فى توفير سيولة نقدية لشراء أو إنشاء مقرات ومخازن للشركة بقيمة 8 ملايين جنيه، لتمكين الشركة من خفض التزامات الإيجار، بما ينعكس على زيادة الإنتاجية، بالإضافة للتوسع في إنشاء المشروعات العقارية في الساحل الشمالى، وبالقرب من منطقة العلمين، والتى تستهدف منها إنشاء وحدات سكنية متوسطة المستوى والقيمة، بتكلفة 17 مليون جنيه، بما سيؤدى إلى زيادة المحفظة العقارية، وزيادة الأصول.

وأوضحت الشركة أن العائد المتوسع من استغلال حصيلة رأس المال يبلغ 28.3 مليون جنيه خلال خمس سنوات.

ويبلغ رأسمال “ليفت سلاب” الحالي 54.96 مليون جنيه، موزعاً على نحو 5.5 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم وتعمل فى مجال تطوير صناعة البناء والتشييد، باستخدام أساليب حديثة لتنفيذ المنشآت، بجانب النشاطين العقارى والسياحى.