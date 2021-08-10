رياضة

«كل ما يتعلق بالنادي يطابق طموحي» .. باريس سان جيرمان يتعاقد مع ميسي حتى 2023

خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادمًا من برشلونة الإسباني
إسلام مصطفى 10:49 م, الثلاثاء, 10 أغسطس 21 10:49 م, الثلاثاء, 10 أغسطس 21

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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ، تعاقده مع الأرجنتيني ليونيل ميسي ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادمًا من برشلونة الإسباني.

وانتهى عقد ليونيل ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الماضي، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق من أجل تجديد عقده مع البارسا.

ومن المقرر أن يرتدي ميسي القميص رقم 30 مع باريس سان جيرمان بعد موافقة رابطة الاتحاد الفرنسي على التنازل، حيث إن رقم 30 مخصص لحراس المرمى في الدوري الفرنسي.

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‏من جانبه، أعرب ليونيل ميسي، عن سعادته بالتجربة الجديدة التي يخوضها بعد نهاية مشواره مع برشلونة الإسباني.

وقال ميسي، عقب إعلان الصفقة رسميًا خلال تصريحات للموقع الرسمي: «أنا متشوق لبدأ مرحلة جديد في باريس، كل ما يتعلق بالنادي يطابق طموحي الكروي».

وأضاف: «‏أعرف مدى موهبة المجموعة والجهاز الفني، أنا مُصمم على المُساعدة لبناء شيء مميز للنادي والمُشجعين».

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وتابع: «‏لا أستطيع الإنتظار حتى أخطو في حديقة بارك دي برانس».

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بقلم إسلام مصطفى

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