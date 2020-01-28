كل ما تريد معرفته عن «STC» السعودية.. الوافد الجديد لسوق المحمول فى مصر

تأسست شركة الاتصالات السعودية STC بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 171 الصادر بتاريخ 9 سبتمبر لعام 2002 ، والمرسوم الملكي رقم م / 35 بتاريخ 21 أبريل 1998 كشركة مساهمة سعودية تعمل فى نشاط خدمات الاتصالات، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرًا لها.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اليوم، نيكولاس ريد، الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون العالمية؛ وخلاله قال ريد إنه حضر خصوصًا للقاء رئيس الوزراء لإخطار الحكومة المصرية رسميًّا بأن شركة فودافون العالمية سوف توقِّع مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية STC لبيع محتمل لحصة فودافون العالمية البالغة 55% في فودافون مصر. «فودافون» تخطر الحكومة رسميًّا بالاتجاه لبيع 55% من وحدتها في مصر لـ«STC»

وبحسب الموقع الإلكتروني للشركة، فإنها كانت مملوكة بالكامل للحكومة السعودية، قبل أن يتم إدراج حصة تمثل 30% من أسهمها في البورصة السعودية في أكبر اكتتاب عرفته الأسواق العربية وقتها، خصص 20% من الأسهم المكتتبة للمواطنين السعوديين بصفتهم الشخصية، وخصصت 5% للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، و5% أخرى لمصلحة معاشات التقاعد.

وظلت شركة STC، المحتكر الوحيد لخدمات التليفون الثابت أو المحمول فى السعودية، حتى عام 2004، ثم فقدت الشركة احتكارها لخدمات الهاتف المحمول، بعد إسناد رخصة ثانية لشركة اتحاد اتصالات، وفى إبريل 2007 انتهى احتكارها لخدمات الهاتف الثابت، بعد فوز تحالف تقوده شركة بتلكو البحرينية بالرخصة الثانية التي طرحتها الحكومة، وأيضاً للشركة بطاقة مسبقة الدفع وتسمى بـ سوا.

وأطلقت الاتصالات السعودية في مايو من العام الماضي أول المواقع الحية لشبكة الجيل الخامس بعد اكتمال تجاربها، وذلك للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتوسعت شركة الاتصالات السعودية، فى الخارج بالاستحواذ على نسبة 25% من مجموعة أكسيس بماليزيا، والعاملة في مجال الاتصالات بقيمة بلغت 3.04 مليار دولار، التي بدورها تدير عددا من شبكات الهاتف الجوال في كل من ماليزيا واندونيسيا والهند.

كما حصلت على 26% من رخصة الهاتف الجوال الثالثة في الكويت بقيمة وصلت 924.6 مليون دولار.

واستحوذت الشركة أيضا، على نسبة 35% من حصص المساهمين في شركة اوجيه للاتصالات، ومقرها الإمارات، في بداية عام 2008، في صفقة بلغت قيمتها 2.85 مليار دولار.

كما تستحوذ الشركة على نسب مختلفة فى عدد من المؤسسات والشركات المحلية والإقليمية، منها مؤسسة عرب سات للإتصالات الفضائية والعاملة فى مجال البث عبر الأقمار الصناعية، وشركة الكيبل البحري العربي الرابط بين ضفتي البحر الأحمر (السعودية – السودان).

واستحوذت الشركة على نسبة 100% من مزود خدمات الإنترنت أول نت، إضافة إلى شركة تجارى السعودية.

كما كانت تمتلك شركة الاتصالات السعودية -STC، حصة مباشرة تبلغ تقريباً 8.8%، إلا أنها باعتها مع استحواذ شركة أوبر شركة كريم، مقابل ما يقارب 3.1 مليار دولار، ليبلغ نصيب شركة الاتصالات السعودية من هذا الاستحواذ 274 مليون دولار.

وقد بدأت الاستثمار فى شركة كريم في يناير 2017 بمبلغ 100 مليون دولار.

ويصل عدد أسهم الشركة المدرجة فى البورصة السعودية ( تداول ) نحو ملياري سهم ، ويبلغ رأسمالها 20 مليار ريال سعودي

والشركة حاصلة على تصنيف ائتماني من مؤسسة ستاندرد آند بوز A- ، ومن مؤسسة موديز للتصنيف الأئتماني A1