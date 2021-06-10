كل ما تريد معرفته عن نظام التشغيل الجديد IOS 15

تعتزم شركة أبل إطلاق تحديث نظام التشغيل IOS 15 خلال مؤتمر المطورين العالمي WWDC 2021 الأسبوع المقبل .
يتضمن التحديث الجديد عدة مزايا منها :
- يستطيع مستخدم آيفون نسخ ولصق أي نص داخل صورة بالإضافة إلي إمكانية البحث داخل الصور باستخدام النصوص الموجودة عليها.
- إضافة إمكانية جديدة باسم focus mode وهي خاصية تسمح للمستخدم بضبط الاشعارات وفقا لظروفه اليومية علاوة علي نظام تحكم شامل لعرض الإشعارات.
- يسمح النظام الجديد للمستخدم ارسال رابط خاص بالمحادثات على أن يستطيع مستخدمي أنظمة التشغيل الأخرى مثل آندرويد وويندوز المشاركة في هذه المحادثات، كما يتيح إمكانية مشاركة الآخرين في محادثات الفيديو.
- إمكانية استخدام خاصية فتح باب السيارة أو الغرفة عن بعد.
- تذكير المستخدم في حال نسيان سماعات الآيربوذ.
- إمكانية ترجمة النص في نفس مكان استخدامه.
- استخدام أكثر من تطبيق في نفس الوقت.
- تسهيل عملية استرجاع الحسابات اذا فقدها المستخدم من خلال إضافة خاصية recovery contact وتوكيل شخص لإدارة البيانات الخاص بالمستخدم حال وفاته.
- إتاحة متصفح siri لكافة الأجهزة الذكية في المنزل غير المصنوعة بواسطة شركة أبل.
- إضافة إمكانية استخدام نفس الماوس والكيبورد في أجهزة مختلفة مثل الماك والآيباد.
- إمكانية استخدام شاشة الماك في عرض المحتوي من جهاز آيفون.