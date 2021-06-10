اتصالات وتكنولوجيا

كل ما تريد معرفته عن نظام التشغيل الجديد IOS 15

يتم الإعلان عنه خلال الأسبوع المقبل
محمود جمال 5:38 م, الخميس, 10 يونيو 21 5:38 م, الخميس, 10 يونيو 21

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تعتزم شركة أبل إطلاق تحديث نظام التشغيل IOS 15 خلال مؤتمر المطورين العالمي WWDC 2021 الأسبوع المقبل .

يتضمن التحديث الجديد عدة مزايا منها :

  • يستطيع مستخدم آيفون نسخ ولصق أي نص داخل صورة بالإضافة إلي إمكانية البحث داخل الصور باستخدام النصوص الموجودة عليها.
  • إضافة إمكانية جديدة باسم focus mode وهي خاصية تسمح للمستخدم بضبط الاشعارات وفقا لظروفه اليومية علاوة علي نظام تحكم شامل لعرض الإشعارات.
  • يسمح النظام الجديد للمستخدم ارسال رابط خاص بالمحادثات على أن يستطيع مستخدمي أنظمة التشغيل الأخرى مثل آندرويد وويندوز المشاركة في هذه المحادثات، كما يتيح إمكانية مشاركة الآخرين في محادثات الفيديو.
  • إمكانية استخدام خاصية فتح باب السيارة أو الغرفة عن بعد.
  • تذكير المستخدم في حال نسيان سماعات الآيربوذ.
  • إمكانية ترجمة النص في نفس مكان استخدامه.
  • استخدام أكثر من تطبيق في نفس الوقت.
  • تسهيل عملية استرجاع الحسابات اذا فقدها المستخدم من خلال إضافة خاصية recovery contact وتوكيل شخص لإدارة البيانات الخاص بالمستخدم حال وفاته.
  • إتاحة متصفح siri لكافة الأجهزة الذكية في المنزل غير المصنوعة بواسطة شركة أبل.
  • إضافة إمكانية استخدام نفس الماوس والكيبورد في أجهزة مختلفة مثل الماك والآيباد.
  • إمكانية استخدام شاشة الماك في عرض المحتوي من جهاز آيفون.
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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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