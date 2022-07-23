كل ما تريد معرفته عن مهلة مشروعات قطع الأراضي المخصصة بالمدن الجديدة

بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سريان مهلة 6 أشهر بدون مقابل لمدة تنفيذ المشروعات بقطع الأراضي المخصصة بالمدن الجديدة.

تفاصيل مهلة مشروعات قطع الأراضي المخصصة بالمدن الجديدة

بدأ سريان منح مهلة 6 أشهر اعتباراً من أمس الأول بدون مقابل تضاف إلى مدة تنفيذ المشروعات بقطع الأراضي المخصصة بالمدن الجديدة، والتي وافق عليها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعٍ سابق، تلبية للطلبات المقدمة للهيئة، ولاستكمال تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها بالمدن الجديدة، وأسوة بالمهلة الممنوحة من مجلس الوزراء بجلسته رقم (186) بتاريخ 2022/3/22، لمد فترة تنفيذ العقود لمواجهة الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية.

شروط تنفيذ مهلة مشروعات قطع الأراضي المخصصة بالمدن الجديدة

تسري المهلة أولاً للمشروعات المُخصصة ( لشركات الاستثمار العقاري – الجمعيات – النقابات – الجهات) بالمدن الجديدة بأنشطة ( عمراني متكامل – خدمي – ترفيهي – نواد – صناعي )، وفقا لما أعلنته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية بالشروط التالية:

1- ألا تكون الأرض ملغاة.

2- سداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخه.

3- التنازل عن جميع الدعاوى المُقامة ضد الهيئة وجهاز المدينة والحق الذي تحميه.

وتسري هذه المهلة بدون مقابل على الأراضي التي تم منحها مهلة بمقابل مادي ولا تزال سارية من تاريخ الإعلان، على أن يتم إرجاء المهلة (بمقابل مادي)، ويُعاد تقييم الموقف في ضوء نسبة الإنجاز في تاريخ انتهاء المهلة (6 أشهر بدون مقابل)، وتطبيق القرارات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة ذات الصلة والمنظمة لذلك، وأحكام اللائحة العقارية المعمول بها في هذا الشأن.

ثانيا، بالنسبة للأراضي المُخصصة بنظام الشراكة مع الهيئة أو الحصة العينية، يتم منحها المهلة المذكورة وفقا لما يلي: استمرار نسبة الشراكة طبقا للعقود التي سبق إبرامها، والالتزام ببنود التعاقد فيما يخص تسليم الحصص العينية والتدفقات النقدية في مواعيدها.​

كتب- أسامة سعد