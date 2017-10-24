كل ما تريد معرفته عن مهرجان الموسيقى العربية الـ 26

ولاء البري:





– 45 رحلة فنية إلى كوكب الموسيقى العربية بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور

– أضواء نجوم العزف والطرب المصريين والعرب تغمر مسارح الأوبرا





– 85 فنانا من 8 دول وتكريم 24 شخصية أثرت الساحة الفنية



أعلنت الدكتورة ايناس عبد الدايم رئيس دار الاوبرا المصرية تفاصيل فعاليات الدورة الـ 26 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية والتى تقام فى الفترة من 1 حتى 15 نوفمبر المقبل فى مؤتمر صحفى اقيم مساء الثلاثاء 24 اكتوبر، بحضور الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر وعدداً من اعضاء اللجنة التحضيرية والعلمية وهم الموسيقار حلمي بكر ، الدكتور جمال سلامه ، الموسيقار محمد علي سليمان ، الدكتور حسن شرارة ، الفنان خالد داغر والدكتورة رشا طموم .





بدأت وقائع المؤتمر بكلمة للدكتورة ايناس عبد الديم رئيس الاوبرا والمهرجان رحبت فيها بالحضور واعلنت عن اتمام التعاقد على تطبيق منظومة الحجز الاليكتورنى مؤكدة بدء تنفذيها مع انطلاق فعاليات هذه الدورة التى تم اهدائها لروح المطرب الراحل محسن فاروق وتتواصل لمدة 15 يوما متتالية على مسارح الاوبرا المختلفة بالقاهرة ( الكبير ، الصغير ، الجمهورية ، معهد الموسيقى العربية ) واوبرا الاسكندرية ودمنهور وتضم 45 حفل غنائى وموسيقى بمشاركة 84نجم من 8 دول عربية هى مصر ، فلسطين ، العراق ، لبنان ، المغرب ، تونس ، الكويت ، سوريا الى جانب امسية عن الفنان السعودى الراحل طلال مداح تستعرض مسيرته الفنية وتأثيرة على الاغنية العربية ومعرض صور فوتوغرافية عن مشوار المطرب الراحل محسن فاروق يقام ببهو المسرح الكبير بالاضافة الى معرض لفنون الخط العربى للفنان احمد عبد الفتاح بقاعة صلاح طاهر واخر بقاعة زياد بكير لمجموعة من مبدعى هذا الفن بجانب فعاليات المؤتمر العلمى المصاحب الذى يناقش ثلاثة محاور هى اشكالية المصطلح فى الموسيقى العربية ، اثر الموسيقى الدرامية فى تغير الموسيقى العربية ، تأثير التغيرات الراهنة على المنتج الموسيقى العربى والمسابقة الفنية التى تتضمن ثلاثة اقسام .





وأضافت ان هذه الدورة تكرم 24شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى هم اسم المطرب الراحل محسن فاروق ، اسم المطرب السعودى الراحل طلال مداح ، اسم الموسيقار الرحل على اسماعيل ، اسم المطرب الراحل عماد عبد الحليم ، اسم عازف الكمان الراحل محمود الجرشة ، اسم الشاعر الراحل سيد حجاب ، الموسيقار الدكتور راجح داوود ، الاعلامية الرائدة ايناس جوهر ، الموسيقار العراقى الدكتور سالم عبد الكريم ، الموسيقار السورى رعد خلف ، الموسيقار التونسى امين بو حافا ، الموسيقار تامر كروان ، عازف الاكورديون فاروق محمد حسن ، الموسيقار وعازف الدرامز وجدى فؤاد ، عازف البيانو والموزع الموسيقى عمرو سليم ، عازف العود مدثر ابو الوفا ، الشاعر عزت الجندى ، الموسيقار محمود طلعت ، المايسترو هانى فرحات ، الموزع الموسيقى والمايسترو وليد فايد ، عازف الايقاع ايهاب عباس ، عازف الايقاع محسن الصواف ، الباحث الدكتور عبد الله الكردى وفنان الخط العربى احمد عبد الفتاح .

كما ابدت سعادتها بالمشاركة بالعزف فى حفل الافتتاح الذى يحمل عنوان ( الدراما الموسيقية ) ويبرز جماليات ودور الموسيقى الشرقية فى الدراما المصرية والعربية ويعزفها اوركسترا تم تكوينه خصيصاً لهذه المناسبة بقيادة المايسترو احمد عاطف ( مصر ) ويقدم مجموعة من ابداعات المؤلفين الموسيقيين راجح داوود ( مصر ) ، رعد خلف ( العراق ) ، امين بو حافا ( تونس ) وتامر كروان ( مصر ) مع المطربان نهال نبيل ( مصر ) ووائل الفشنى ( مصر ) والتى تم توظيفها فى اعمال درامية ويخرجه حازم طايل .

بعدها وجهت الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر الشكر للحضور ولاعضاء اللجنتان الفنية والعلمية واشارت الى ان الشخصيات المكرمة هذا العام تضم اسماء فنانين راحلين وموسيقيين ومطربين وشعراء .





بعدها اشاد الموسيقار محمد على سليمان بالدور المشرق لدار الاوبرا فى اثراء الساحة الفنية المصرية والعربية وسعيها الدائم لتقديم الفنون الجادة بمختلف اشكالها متمنياً النجاح لهذه الدورة .





ثم وجه الموسيقار جمال سلامة التحية لادارة المهرجان والقى الضوء على التجديد المستمر فى الفعاليات وتقديم المواهب الواعدة بالاضافة الى اتاحة الفرصة لقادة الفرق الجدد .

تلته الدكتورة رشا طموم وتناولت موضوع المؤتمر العلمى المصاحب للفعاليات ودعت وسائل الاعلام الى تغطية الجلسات واشارت الى مشاركة باحثان اجانب من الولايات المتحدة الامريكية والدانمارك الى جانب الباحثين العرب مما يؤكد تأثير الموسيقى العربية فى ثقافات وفنون العالم اجمع .





كما أبدى الفنان خالد داغر سعادته بالمشاركة فى اللجنة التحضيرية وتوجه بالشكر لكل القائمين على المهرجان مؤكداً فخره بعدد حفلات هذه الدورة والاقبال الجماهيرى الذى تشهده الفعاليات.





وقال الموسيقار حلمى بكر ان مهرجان الموسيقى العربية يمثل احد اهم المحافل القومية مشيراً الى الاتصالات العديدة من الفنانين العرب الراغبين فى المشاركة ضمن الفعاليات وهاجم الاعمال الفنية المتدنية مطالباً وسائل الاعلام بالاهتمام بالفنون الجادة كما طالب بانشاء قناة فضائية خاصة بالاوبرا والمح الى المعاناة التى يشهدها القائمون على اعداد المهرجان ليخرج بالشكل المشرف والمعتاد .





كما اكد الدكتور حسن شرارة اعتزازه بمهرجان الموسيقى العربية واشار ان الفعاليات تحتضن اعمال لمؤلفين موسيقيين مصريين قادرين على منافسة اهم الموسيقيين العالميين واضاف ان دار الاوبرا احد اهم منارات الاشعاع الفنى والثقافى فى الوطن العربى .





يذكر ان الدورة الـ 26 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تتضمن 45 حفل غنائي وموسيقى يحييها 84 فنان منهم 70مطرب ومطربة هم حـســب ترتيب الحـفـلات نهال نبيل ( مصر ) ، وائل الفشنى ( مصر ) ، اية عبد الله ( مصر ) ، صابرين النجيلى ( مصر ) ، ايات فاروق ( مصر ) ، هانى شاكر ( مصر ) ، احمد عفت ( مصر ) ، هانى عامر ( مصر ) ، محمد متولى ( مصر ) ، محمد الخولى ( مصر ) ، مى حسن ( مصر ) ، نهى حافظ ( مصر ) ، حنان عصام ( مصر ) ، مى الجبيلى ( مصر ) ، محمد عساف ( فلسطين ) ، مصطفى النجدى ( مصر ) ، نهاد فتحى ( مصر ) ، غادة ادم ( مصر ) ، احمد ابراهيم ( مصر ) ، رحاب مطاوع ( مصر ) ، احمد سعد ( مصر ) ، محمد الحلو ( مصر ) ، ياسر سليمان ( مصر ) ، اجفان ( مصر ) ، رامى عياش ( لبنان ) ، مروة حمدى ( مصر ) ، محمد حسن ( مصر ) ، امنية ( المغرب ) ، لطفى بو شناق ( تونس ) ، سعيد عثمان ( مصر ) ، مى فاروق ( مصر ) ، عبد الله الرويشد ( الكويت ) ، محمود درويش ( مصر ) ، محمد محسن ( مصر ) ، يسرا محنوش ( تونس ) ، صفوان بهلوان ( سوريا ) ، ابراهيم فاروق ( مصر ) ، ابراهيم راشد ( مصر ) ، اميمة طالب ( تونس ) ، عاصى الحلانى ( لبنان ) ، اميرة احمد ( مصر ) ، حسناء ( مصر ) ، نادية مصطفى ( مصر ) ، ياسمين على ( مصر ) ، امير دندن ( فلسطين ) ، محمد ثروت ( مصر ) ، مروان خورى ( لبنان ) ، رويدا عطية ( سوريا ) ، هانى شاكر ( مصر ) ، مدحت صالح ( مصر ) ، همام ابراهيم ( العراق ) ، ميشيل فاضل ( لبنان ) ، مروة قريعة ( تونس ) ، رحاب عمر ( مصر ) ، سعد رمضان ( لبنان ) ، على الحجار ( مصر ) ، محمد الشرنوبى ( مصر ) ، امينة خيرت ( مصر ) ، سمية وجدى ( مصر ) ، احمد عصام ( مصر ) ، ندى غالب ( مصر ) ، مصطفى سعد ( مصر ) ، ياسر سعيد ( مصر ) ، ريهام عبد الحكيم ( مصر ) ، مجد القاسم ( سوريا ) ، ايهاب ندا ( مصر ) ، انغام مصطفى ( مصر ) ، احمد محسن ( مصر ) ، احمد جمال ( مصر ) ، رضوى سعيد ( مصر ) ، صابر الرباعى ( تونس ) .

الى جانب 14 عازف سوليست هم عازفة الفلوت ايناس عبد الدايم ( مصر ) ، عازف القانون فرات قدورى ( العراق ) ، عازف التشيللو قصى قدورى ( العراق ) ، عازف العود سالم عبد الكريم ( العراق ) ، عازف العود مدثر ابو الوفا ( مصر ) ، عازف العود ممدوح الجبالى ( مصر ) ، عازف الكمان والربابة محمود سرور ( مصر ) ، عازف الكمان الدكتور حسن شرارة ( مصر ) ، عازف البيانو حمادة النجار ( مصر ) عازف البيانو عمرو سليم ( مصر ) ، عازف الجيتار وحيد ممدوح ( مصر ) ، عازف العود بلال الشيخ ( مصر ) ، عازف العود احمد شمة ( العراق ) ، عازف البيانو عمر خيرت ( مصر ) .

كما تصاحب الحفلات 31 فرقة موسيقية هى الاوركسترا الموسيقية بقيادة المايسترو احمد عاطف ( مصر ) ، فرقة الفنان هانى شاكر بقيادة المايسترو ابراهيم الموجى ( مصر ) ، فرقة الفنان محمد عساف بقيادة المايسترو يعقوب الاطرش ( فلسطين ) ، فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى ( مصر ) ، فرقة الحفنى قيادة المايسترو ايهاب عبد الحميد ( مصر ) ، الاوركسترا السيمفونى الوطنى العراقى ( العراق ) ، فرقة الفنان رامى عياش بقيادة المايسترو مصطفى محمود ( مصر ) ، اوركسترا وزارة الشباب بقيادة المايسترو محمد قطامش ( مصر ) ، فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى ( مصر ) ، فرقة شموع بقيادة المطرب سعيد عثمان ( مصر ) ، اوركسترا الفنان عبد الله الرويشد بقيادة المايسترو امير عبد المجيد ( مصر ) ، فرقة كنوز للموسيقى العربية بقيادة المطرب محمود درويش ( مصر ) ، الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجى ( مصر ) ، فرقة انغام الشرق بقيادة المطرب ابراهيم فاروق ( مصر ) ، فرقة اوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار ( مصر ) ، فرقة عشاق النغم بقيادة المايسترو محمد عبد الستار ( مصر ) ، فرقة الفنانة نادية مصطفى بقيادة المايسترو احمد عامر ( مصر ) ، فرقة سداسى شرارة بقيادة الدكتور حسن شرارة ( مصر ) ، فرقة الفنان مروان خورى بقيادة المايسترو مصطفى حلمى ( مصر ) ، كورال الفيحاء ” اكابيلا ” ( لبنان ) ، فرقة الانشاد الدينى بقيادة المايسترو علاء عبد السلام ( مصر ) ، فرقة مقامات ( تونس ) ، اوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو ناير ناجى ( مصر ) ، فرقة الفنان على الحجار بقيادة المايسترو محمد اسماعيل الموجى ( مصر ) ، فرقة سحر الشرق بقيادة الفنان بلال الشيخ ( مصر ) ، فرقة الفنان احمد شمة ( العراق ) ، كورال اطفال الموسيقى العربية بقيادة المايسترو احمد عامر ( مصر ) ، اوركسترا الفنان عمر خيرت ( مصر ) ، فرقة سواريه بقيادة المايسترو مازن دراز ( مصر ) ، فرقة الفنانان مجد القاسم وايهاب ندا ( سوريا / مصر ) ، اوركسترا الفنان صابر الرباعى بقيادة المايسترو هانى فرحات ( مصر ) .





ومضات على الدورة الـ 26 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية خلال الفترة من 1 حتى 15 نوفمبر 2017





– تم اهداء الدورة الـ 26 الى روح المطرب الراحل محسن فاروق .





– تتواصل الفعاليات على مدار 15 يوم اعتباراً من 1 حتى 15 نوفمبر 2017 .





– تضم الفعاليات 45 حفل غنائي وموسيقى تحتضنها 6 من مسارح الاوبرا بالقاهرة هى ( الكبير – الصغير – الجمهورية – معهد الموسيقى العربية ) الى جانب اوبرا الاسكندرية واوبرا دمنهور .





– تشارك خلال الفعاليات 8 دول عربية هى مصر ، سوريا ، فلسطين ، العراق ، لبنان ، المغرب ، تونس ، الكويت .





– تقام ضمن الفعاليات امسية عن الفنان الراحل طلال مداح تستعرض مسيرته الفنية وتأثيرة على الاغنية العربية فى السادسة مساء الثلاثاء 14 نوفمبر على المسرح الصغير .





– خصصت ادارة المهرجان فاصلا غنائياً بمناسبة الذكرى الـ 40 لرحيل العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ فى حفل الخميس 2 نوفمبر ، كما خصصت فاصلاً موسيقياً لمؤلفات الموسيقار الراحل على اسماعيل فى حفل اوركسترا القاهرة السيمفونى السبت 11 نوفمبر .

– تبدأ الحفلات على جميع المسارح بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور فى الثامنة مساءً .

– يكرم المهرجان 24 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى هم اسم المطرب الراحل محسن فاروق ، اسم المطرب السعودى الراحل طلال مداح ، اسم الموسيقار الراحل على اسماعيل ، اسم المطرب الراحل عماد عبد الحليم ، اسم عازف الكمان الراحل محمود الجرشة ، اسم الشاعر الراحل سيد حجاب ، الموسيقار الدكتور راجح داوود ، الاعلامية الرائدة ايناس جوهر ، الموسيقار العراقى الدكتور سالم عبد الكريم ، الموسيقار السورى رعد خلف ، الموسيقار التونسى امين بو حافا ، الموسيقار تامر كروان ، عازف الاكورديون فاروق محمد حسن ، الموسيقار وعازف الدرامز وجدى فؤاد ، عازف البيانو والموزع الموسيقى عمرو سليم ، عازف العود مدثر ابو الوفا ، الشاعر عزت الجندى ، الموسيقار محمود طلعت ، المايسترو هانى فرحات ، الموزع الموسيقى والمايسترو وليد فايد ، عازف الايقاع ايهاب عباس ، عازف الايقاع محسن الصواف ، الباحث الدكتور عبد الله الكردى وفنان الخط العربى احمد عبد الفتاح .

– يشارك فى دورة هذا العام 84فنان منهم 70مطرب ومطربة هم حـســب ترتيب الحـفـلات نهال نبيل ( مصر ) ، وائل الفشنى ( مصر ) ، اية عبد الله ( مصر ) ، صابرين النجيلى ( مصر ) ، ايات فاروق ( مصر ) ، هانى شاكر ( مصر ) ، احمد عفت ( مصر ) ، هانى عامر ( مصر ) ، محمد متولى ( مصر ) ، محمد الخولى ( مصر ) ، مى حسن ( مصر ) ، نهى حافظ ( مصر ) ، حنان عصام ( مصر ) ، مى الجبيلى ( مصر ) ، محمد عساف ( فلسطين ) ، مصطفى النجدى ( مصر ) ، نهاد فتحى ( مصر ) ، غادة ادم ( مصر ) ، احمد ابراهيم ( مصر ) ، رحاب مطاوع ( مصر ) ، احمد سعد ( مصر ) ، محمد الحلو ( مصر ) ، ياسر سليمان ( مصر ) ، اجفان ( مصر ) ، رامى عياش ( لبنان ) ، مروة حمدى ( مصر ) ، محمد حسن ( مصر ) ، امنية ( المغرب ) ، لطفى بو شناق ( تونس ) ، سعيد عثمان ( مصر ) ، مى فاروق ( مصر ) ، عبد الله الرويشد ( الكويت ) ، محمود درويش ( مصر ) ، محمد محسن ( مصر ) ، يسرا محنوش ( تونس ) ، صفوان بهلوان ( سوريا ) ، ابراهيم فاروق ( مصر ) ، ابراهيم راشد ( مصر ) ، اميمة طالب ( تونس ) ، عاصى الحلانى ( لبنان ) ، اميرة احمد ( مصر ) ، حسناء ( مصر ) ، نادية مصطفى ( مصر ) ، ياسمين على ( مصر ) ، امير دندن ( فلسطين ) ، محمد ثروت ( مصر ) ، مروان خورى ( لبنان ) ، رويدا عطية ( سوريا ) ، هانى شاكر ( مصر ) ، مدحت صالح ( مصر ) ، همام ابراهيم ( العراق ) ، ميشيل فاضل ( لبنان ) ، مروة قريعة ( تونس ) ، رحاب عمر ( مصر ) ، سعد رمضان ( لبنان ) ، على الحجار ( مصر ) ، محمد الشرنوبى ( مصر ) ، امينة خيرت ( مصر ) ، سمية وجدى ( مصر ) ، احمد عصام ( مصر ) ، ندى غالب ( مصر ) ، مصطفى سعد ( مصر ) ، ياسر سعيد ( مصر ) ، ريهام عبد الحكيم ( مصر ) ، مجد القاسم ( سوريا ) ، ايهاب ندا ( مصر ) ، انغام مصطفى ( مصر ) ، احمد محسن ( مصر ) ، احمد جمال ( مصر ) ، رضوى سعيد ( مصر ) ، صابر الرباعى ( تونس ) .

الى جانب 14 عازف سوليست هم عازفة الفلوت ايناس عبد الدايم ( مصر ) ، عازف القانون فرات قدورى ( العراق ) ، عازف التشيللو قصى قدورى ( العراق ) ، عازف العود سالم عبد الكريم ( العراق ) ، عازف العود مدثر ابو الوفا ( مصر ) ، عازف العود ممدوح الجبالى ( مصر ) ، عازف الكمان والربابة محمود سرور ( مصر ) ، عازف الكمان الدكتور حسن شرارة ( مصر ) ، عازف البيانو حمادة النجار ( مصر ) عازف البيانو عمرو سليم ( مصر ) ، عازف الجيتار وحيد ممدوح ( مصر ) ، عازف العود بلال الشيخ ( مصر ) ، عازف العود احمد شمة ( العراق ) ، عازف البيانو عمر خيرت ( مصر ) .

كما تصاحب الحفلات 31 فرقة موسيقية هى الاوركسترا الموسيقية بقيادة المايسترو احمد عاطف ( مصر ) ، فرقة الفنان هانى شاكر بقيادة المايسترو ابراهيم الموجى ( مصر ) ، فرقة الفنان محمد عساف بقيادة المايسترو يعقوب الاطرش ( فلسطين ) ، فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى ( مصر ) ، فرقة الحفنى قيادة المايسترو ايهاب عبد الحميد ( مصر ) ، الاوركسترا السيمفونى الوطنى العراقى بقيادة المايسترو محمد امين عزت ( العراق ) ، فرقة الفنان رامى عياش بقيادة المايسترو مصطفى محمود ( مصر ) ، اوركسترا وزارة الشباب بقيادة المايسترو محمد قطامش ( مصر ) ، فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى ( مصر ) ، فرقة شموع بقيادة المطرب سعيد عثمان ( مصر ) ، اوركسترا الفنان عبد الله الرويشد بقيادة المايسترو امير عبد المجيد ( مصر ) ، فرقة كنوز للموسيقى العربية بقيادة المطرب محمود درويش ( مصر ) ، الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجى ( مصر ) ، فرقة انغام الشرق بقيادة المطرب ابراهيم فاروق ( مصر ) ، فرقة اوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار ( مصر ) ، فرقة عشاق النغم بقيادة المايسترو محمد عبد الستار ( مصر ) ، فرقة الفنانة نادية مصطفى بقيادة المايسترو احمد عامر ( مصر ) ، فرقة سداسى شرارة بقيادة الدكتور حسن شرارة ( مصر ) ، فرقة الفنان مروان خورى بقيادة المايسترو مصطفى حلمى ( مصر ) ، كورال الفيحاء ” اكابيلا ” ( لبنان ) ، فرقة الانشاد الدينى بقيادة المايسترو علاء عبد السلام ( مصر ) ، فرقة مقامات ( تونس ) ، اوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو ناير ناجى ( مصر ) ، فرقة الفنان على الحجار بقيادة المايسترو محمد اسماعيل الموجى ( مصر ) ، فرقة سحر الشرق بقيادة الفنان بلال الشيخ ( مصر ) ، فرقة الفنان احمد شمة ( العراق ) ، كورال اطفال الموسيقى العربية بقيادة المايسترو احمد عامر ( مصر ) ، اوركسترا الفنان عمر خيرت ( مصر ) ، فرقة سواريه بقيادة المايسترو مازن دراز ( مصر ) ، فرقة الفنانان مجد القاسم وايهاب ندا ( سوريا / مصر ) ، اوركسترا الفنان صابر الرباعى بقيادة المايسترو هانى فرحات ( مصر ) .

– تضم مسابقة هذا العام ثلاثة اقسام الاول للشباب من سن 17 حتى 40 عام ويدور حول الابداع الفنى فى الموسيقى العربية حيث يتقدم المتسابق باغنية جديدة تظهر جميع عناصرها للنور لاول مرة وتضم اللحن ، الكلمات ، التوزيع والغناء ويشترط ان يقوم المتسابق بتسليمها الى ادارة المهرجان منفذة على اسطوانة مدمجة مع مدونتها الموسيقية ونسخة من كلماتها ، والقسم الثانى تم تخصيصه للعزف على الة الربابة حيث يؤدى المتسابق مجموعة من المؤلفات الى جانب ارتجالات تظهر مهارته فى استخدام الالة ، اما القسم الثالث خاص بالاطفال من سن 6 حتى 14 عام ويؤدى خلاله المتقدم اغنية تراثية واخرى من اختياره بمصاحبة عازف عود توفره ادارة المهرجان بناء على طلب المتسابق .

– تجرى منافسات المسابقة ايام 2 ، 3 ، 4 ، 5 على المسرح الصغير وقررت ادارة المهرجان مشاركة الفائزان بالمركز الاول فى مسابقتى الشباب والاطفال فى حفل الختام على المسرح الكبير .

– يلقى الشاعر جمال بخيت قبل بداية بعض الحفلات نخبة من اشعاره التى ضمها ديوانه اهل المغنى .

– وجهت الدكتورة ايناس عبد الدايم رئيس الاوبرا والمهرجان الدعوة لاساتذة وطلاب الاكاديميات المتخصصة لحضور فعاليات المؤتمر المصاحب والذى تقام ندواته ايام 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 نوفمبر على المسرح الصغير وتبدأ فى العاشرة صباحاً وتناقش ثلاثة محاور هى اشكالية المصطلح فى الموسيقى العربية ، اثر الموسيقى الدرامية فى تغير الموسيقى العربية ، تأثير التغيرات الراهنة على المنتج الموسيقى العربى .

– يشارك فى المؤتمر 42 باحث من 16 دولة عربية واجنبية هى مصر ، لبنان ، تونس ، الدانمارك ، الامارات ، الجزائر ، السودان ، الولايات المتحدة الامريكية ، الاردن ، العراق ، ليبيا ، الكويت ، سلطنة عمان ، فلسطين ، المغرب ، السعودية هم حسب ترتيب الجلسات الدكتور جابر عصفور (مصر) فى الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر ، الدكتور كفاح فاخورى ( لبنان ) ، الدكتور يوسف طنوس ( لبنان ) ، الدكتور محمد الأسعد قريعة ( تونس ) الدكتورة سورين سورنسون ( الدانمارك ) ، الدكتور عامر الديدي ( لبنان / الامارات ) ، سليم دادة ( الجزائر ) ، الدكتور كمال يوسف على ( السودان ) ، ماريا تروجولو ( الولايات المتحدة الأمريكية ) ، الدكتورة سهير عبد العظيم ( مصر ) ، الدكتور جورج أسعد جبرائيل ( الأردن ) ، الدكتور حسين الاعظمي ( العراق ) ، الدكتور تيمور أحمد يوسف ( مصر ) ، مسعودة القرش ( ليبيا ) ، الدكتور ناصر هاشم بدن ( العراق ) ، الدكتور ميشال الشمالي ( لبنان ) ، الدكتور دريد فاضل ( العراق ) ، الدكتور نضال نصيرات ( الأردن ) ، الدكتور نبيل شورة ( مصر ) ، الدكتور وليد الحداد ( الكويت ) ، الدكتور عاطف إمام ( مصر ) ، الدكتورة سحر سيد أمين ( مصر ) ، الدكتورة نجاة الزيد ( الكويت ) ، الدكتور عدنان ساهي ( العراق ) ، الدكتور نبيل الدراس ( الأردن ) ، الدكتور بديع الحاج ( لبنان ) ، الدكتور ناصر الطائي ( سلطنة عمان ) ، الدكتور إدوار طوروكيان ( لبنان ) ، الدكتور هيّاف ياسين ( لبنان ) ، الدكتور سيد شحاتة ( مصر ) ، منى زريق الصائغ ( لبنان ) ، الدكتور معتصم عديلة ( فلسطين ) ، الدكتور حبيب ظاهر العباس ( العراق ) ، الدكتور أشرف عبد الرحمن ( مصر ) ، الدكتورة أميرة فرج ( مصر ) ، الدكتورة داليا حسين فهمي ( مصر ) ، الدكتور أيمن تيسير حسين ( الأردن ) ، هشام التلمودي ( المغرب ) ، أحمد بن محمد الواصل ( السعودية ) ، محمد جمال ( البحرين ) ، أحمد عبد الله دعوب ( ليبيا ) ، الدكتور محمد جاسم جمال ( الكويت ) .

– يقام على هامش المهرجان معرض صور فوتوغرافية فى بهو المسرح الكبير عن مشوار المطرب الراحل محسن فاروق الى جانب معرضين لفنون الخط العربى الأول بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية ويضم إبداعات الفنان المكرم احمد عبد الفتاح ، والثاني بقاعة زياد بكير للفنون التشكيلية بالمكتبة الموسيقية لأعمال مجموعة من فنانى الخط العربى .

– تصدر ادارة المهرجان نشرة صحفية يومية لتغطية جميع الفعاليات بجانب المطبوعات وكتيب خاص بالمهرجان .

– قررت الدكتورة ايناس عبد الدايم رئيس الاوبرا والمهرجان تقديم خدمة للمواقع الاليكترونية بامدادهم بمقاطع من الحفلات من خلال الادارة العامة للنشر والتوثيق والادارة العامة للاعلام .