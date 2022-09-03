كل ما تريد معرفته عن كأس سوبر لوسيل.. الفائز يحصد مليونا و500 ألف دولار

يستعد الزمالك بطل الدوري المصري لمواجهة الهلال بطل الدوري السعودي في كأس سوبر لوسيل، على هامش افتتاح الاستاد المقرر استضافته لنهائي كأس العالم 2022، وذلك في التاسع من سبتمبر المقبل، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكانت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية لاستضافة كأس العالم 2022 في قطر، قد أعلنت عن إقامة مباراة بين بطل الدوري المصري وبطل الدوري السعودي على كأس سوبر لوسيل.

وسيحصل الفائز في المباراة على مليون و500 ألف دولار، فيما يحصل الوصيف على مليون دولار.

يعد ملعب لوسيل أكبر ملاعب كأس العالم الثمانية، والذي يتسع لأكثر من 80 ألف مشجع.

ويقع الاستاد الجديد في مدينة لوسيل على مسافة 15 كم شمال الدوحة عاصمة قطر.

في سياق متصل، أعلنت شبكتي بي إن سبورتس والكاس القطرية إذاعة المباراة ولم تحدد بعد أي قناة ستنقل المباراة بعد، كما تقرر إذاعة المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.

وسيعلق على المباراة كل من مدحت شلبي على القناة الصوتية الأولى وحاتم بطيشة على القناة الصوتية الثانية.