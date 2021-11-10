كل ما تريد معرفته عن «فوداكوم» المالك الجديد لحصة فودافون العالمية في وحدتها المصرية

بعد تلقي فودافون العالمية عرض مبدئي من قبل شركتها التابعة "فوداكوم" لنقل حصتها في شركة فودافون مصر الي فوداكوم

تنشر بوابة المال مجموعة من النقاط حول شركة فوداكوم، بعد إعلان الإدارة التنفيذية لشركة فودافون مصر أمس بإخطار الشركة المصرية للاتصالات بتلقي مجموعة فودافون عرض مبدئي من قبل شركتها التابعة “فوداكوم” لنقل حصتها في شركة فودافون مصر الي فوداكوم.

“Vodacom Group Limited” هي شركة اتصالات محمولة في جنوب إفريقيا تقدم خدمات الصوت والرسائل والبيانات لأكثر من 55 مليون عميل في جنوب إفريقيا.

ومن المعروف أن فودافون العالمية تمتلك 55% من أسهم فودافون مصر بينما تمتلك 45% الأخري الشركة المصرية للاتصالات

طوّرت Vodacom عملياتها لتشمل شبكات في تنزانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وموزمبيق وليسوتو وهي بلد غير ساحلي معزولة في جنوب أفريقيا.

كما تتيح فوداكوم خدمات الأعمال للعملاء في أكثر من 32 دولة أفريقية أخرى، بما في ذلك نيجيريا وزامبيا وأنجولا وكينيا وغانا وكوت ديفوار والكاميرون.

وتتوزع هيكل ملكية فوداكوم بالمناصفة بين شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية العملاقة في جنوب إفريقيا Telkom والمشغل البريطاني متعدد الجنسيات Vodafone.

وفي 6 نوفمبر 2008، أعلنت شركة فودافون أنها وافقت على زيادة حصتها إلى 64.5%، وقالت شركة Telkom إنها ستفصل حيازتها المتبقية من خلال إدراجها في بورصة جوهانسبرج.

وفي 1 أبريل 2011، كشفت شركة Vodacom رسميًا النقاب عن تغييرها الجديد في علامتها التجارية من الأزرق إلى الأحمر، باستخدام نفس أسلوب شركتها الأم، فودافون.

وتمتلك شركة فوداكوم نحو 103 مليون عميل في جنوب افريقيا . توفر Vodacom South Africa شبكات 3G و 4G و UMTS في جنوب إفريقيا، كما تقدم خدمات HSPA + (21.1 ميجابت / ثانية) و HSUPA (42 ميجابت / ثانية و 2100 ميجاهرتز) و Wi-Fi و WiMAX و LTE.

و في أوائل عام 2020، أصبحت شركة Vodacom ثاني مشغل شبكة في إفريقيا مجهز بشبكة 5G مباشرة، واتاحت الجيل الخامس في البداية في جوهانسبرج وبريتوريا وكيب تاون.

يشار إلي أنه تم توقيع اتفاقية المساهمين المعدلة فيما بين مساهمي شركة فودافون مصر بتاريخ 7 يونيو 2021 والتي منحت الشركة المصرية للاتصالات العديد من المزايا والحقوق الإضافية مقابل حصول مجموعة فودافون علي حق نقل ملكية حصتها في شركة فودافون مصر داخل مجموعة فودافون “كما تم الإفصاح في حينه” وذلك مشروطاً بتقديم المساهم الجديد – المنقول له الحصة – صك التزام بكافة البنود الواردة باتفاقية المساهمين المعدلة، وقد أفادت إدارة فودافون مصر – نقلاً عن مجموعة فودافون – بالتزام فوداكوم تقديم الصك المشار اليه الي الشركة المصرية للاتصالات.

وقد حصلت الشركة المصرية للاتصالات بموجب الاتفاقية المعدلة على العديد من المزايا والحقوق والتي من أهمها ما يلي:

• حق الشراء في حال تغير المساهم الرئيسي في فودافون مصر عن طريق حق الشفعة ليشمل البيع المباشر وغير المباشر.

• إضافة سياسة توزيع أرباح سنوية تنص على توزيع نسبة 60% من التدفقات النقدية الحرة سنوياً كحد أدنى بدءاً من 2022، بخلاف قيام شركة فودافون مصر بتوزيع أرباح نقدية استثنائية من الأرباح المرحلة بإجمالي قيمة 10 مليار جنيه خلال 2021.



• تقديم فودافون مصر الدعم والتعاون اللازم للشركة المصرية للاتصالات فيما يخص الفحص النافي للجهالة في حالة البيع الجزئي أو البيع الكلي لحصة الشركة المصرية للاتصالات في شركة فودافون مصر.

• تحسين شروط حق الشفعة بما يسمح للمصرية للاتصالات زيادة فترة تطبيق الإجراءات الخاصة به بجانب اعداد التقييم اللازم عن طريق مستشار مستقل.



• حصول المصرية للاتصالات على حق بيع جزء من حصتها لأي مشتري محتمل لحصة مجموعة فودافون، بما لا يتعارض مع أي حقوق أخرى ينص عليها القانون المصري بما في ذلك حق قبول عرض شراء إجباري.



• حق حصول الشركة المصرية للاتصالات على معلومات عن استثمارها في شركة فودافون مصر بشكل دوري.

و علق المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات قائلاً: “نؤمن بأن التعديلات التي تمت على اتفاقية المساهمين تضمن للمصرية للاتصالات رؤية أفضل لاستثمارها بالشركة وتطمئن مساهمي الشركة المصرية للاتصالات بأن هذا الاستثمار ما زال يؤتي بثماره، فضلاً عن استمرار تعدد الخيارات المتاحة أمام المصرية للاتصالات للتعامل مع حصتها في شركة فودافون مصر بشكل عملي طبقاً لبنود اتفاقية المساهمين المعدلة بغض النظر عن وجود صفقة محتملة من عدمه.” مضيفًا “ما تم اعلامنا به من الإدارة التنفيذية لشركة فودافون مصر فيما يخص العرض المقدم والتزام فوداكوم بتقديم صك الالتزام يؤكد حفاظ مجموعة فودافون على استمرار الشراكة الاستراتيجية فيما بينها وبين الشركة المصرية للاتصالات في السوق المصري.”