كل ما تريد معرفته عن صنف أرز سوبر 300 الفائز بالميدالية الذهبية كأفضل اختراع في 2022 من معرض جنيف الدولي

أضاف صنف أرز سوبر “الشبح “عوائد في السوق بنحو 300 ألف طن أرز على مدار العامين الماضيين، بقيمة مليار جنيه بعد تحقيق زيادة إنتاجية الفدان بواقع نصف طن من النوع الملقب بالشبح أو العملاق؛ لأن هذا الصنف ترتفع إنتاجيته من الفدان إلى 4.5 طن، مقابل 4 فقط في الأصناف الأخرى وتمثل قيمة الزيادة في الإنتاج وليس الإنتاج بالكامل.

يُذكر أن الأصناف الجديدة من الأرز أعلى في الإنتاج من غيرها، كما أنها يطلق عليها أرز الجفاف إذ لا تحتاج للغمر، بل تعتمد على الزراعة الجافة، وأبرز هذه الأصناف هو صنف أرز سوبر سخا 300 المسمى بالشبح بين أوساط المزارعين.

وأكد الدكتور حمدي الموافي، رئيس المشروع القومي لتطوير إنتاجية الأرز الهجين والسوبر مخترع صنف سوبر 300 بوزارة الزراعة، لـ”المال”، أنه تم تسجيل الصنف في 2017، مشيرًا إلى أنه من المنتظر أن تتم زراعة حوالي 310 آلاف فدان في الموسم الحالي تمثل 30% من مساحة الأرز.

كان الدكتور حمدي موافي ووكيل معهد البحوث الحقلية الأسبق ورئيس البرنامج القومي للأرز بمصر، قد عبر عن سعادته بفوزه بالميدالية الذهبية في معرض جنيف الدولي للاختراعات لعام 2022،

مؤكدًا أن الهدف الذي يسعى له دائمًا مركز البحوث الزراعية استنباط أصناف جديدة من الأرز، تتحمل التقلبات والتغييرات البيئية، بالإضافة إلى ملوحة التربة وقلة المياه، وتعطي إنتاجية عالية من الأصناف والهجن السوبر والبسمتي.

ونوه موافي بأن صنف أرز سوبر 300 لديه العديد من الخواص الجيدة؛ منها عدم احتياجه للمياه فهو أرز جاف، كما يحقق 4.5 إلى 5.5 طن للفدان الواحد، مقابل 4 أطنان في الأصناف العادية الأخرى التي تصل إلى 14 نوعًا آخر مزروعة في مصر.

وأوضح أن الصنف الجديد يتم ريُّه كل 8 أيام، ويحتاج الفدان إلى 4 آلاف متر مكعب مياه، مقارنة بـ7 آلاف في غيره، كما يتم تحويل قشه إلى علف حيواني لأنه يطلق عليه الأرز العملاق.

ولفت موافي إلى أن السنبلة الواحدة بها 200- 300 حبة، مقارنة بـ120 حبة في الأصناف الأخرى، كما يمكن زراعته في الفترة الممتدة من نصف مايو إلى مطلع يوليو بتحقيق إنتاجية عالية، عكس الأنواع الأخرى التي تتطلب التبكير.

وأوضح موافي أن صنف أرز سوبر سخا 300 أو الأرز العملاق يحتاج إلى شيكارتي يوريا فقط أقلّ بنحو الثلث من الأنواع الأخرى التي تحتاج لـ3 شكائر.

وأشار إلى أن نسبة تصافي التبييض في ذلك الصنف ترتفع إلى 75%، بزيادة 5% على الأصناف الأخرى.

وكشف موافي أنه جارٍ تعميم 3 هجن عن سوبر سخا 300 هو سوبر 301، و302، و303 خلال الفترة المقبلة.

وحددت وزارة الري مساحات الأرز، العام الحالي؛ وهي مليون و70 ألف فدان، كما تمتلك مصر اكتفاء ذاتيًّا من الأرز حيث يتم إنتاج 4.5 مليون طن سنويًّا، باستثناء استيراد نصف مليون طن أرز بسمتي غير موجود في مصر.