كل ما تريد معرفته عن شروط المجمع لتأمين السفن مدة

قال نظمى حسين، مدير عام إعادة التأمين البحرى بـشركة "مصر للتأمين"، فى تعريف شروط المجمع لتأمين السفن "مدة"، الذى يستخدم للتأمين على السفن، منها الخاصة بخدمات البترول، ونقل البضائع، سواء الصب "الجاف" أو الحاويات؛ إنه وفقا لهذا النوع من التأمين تغطى السفينة فى جميع الأوقات، ولها الحرية فى الإبحار، أو

قال نظمى حسين، مدير عام إعادة التأمين البحرى بـشركة “مصر للتأمين”، فى تعريف شروط المجمع لتأمين السفن “مدة”، الذى يستخدم للتأمين على السفن، منها الخاصة بخدمات البترول، ونقل البضائع، سواء الصب “الجاف” أو الحاويات؛ إنه وفقا لهذا النوع من التأمين تغطى السفينة فى جميع الأوقات، ولها الحرية فى الإبحار، أو الملاحة بواسطة مرشد أو دونه، وأن تذهب فى رحلات تجريبية، وأن تساعد، وتقطر السفن، أو القوارب التى تكون فى محنة.

وأضاف حسن أن الوثيقة تغطى أخطار البحار، والأنهار، والبحيرات أو غيرها من المياه الملاحية، وأخطار الحريق، والانفجار، والسرقة بالإكراه بواسطة أشخاص من خارج السفينة، والرمى فى البحر، والقرصنة، بجانب عطل أو حادث للمنشآت أوالمفاعلات النووية، والاحتكاك بالطائرات أو الأشياء المشابهة التى تسقط منها أو وسائل النقل البرى، أو الأرصفة البحرية، أو معدات، وتركيبات الميناء.

وأوضح أنها تغطى كذلك الحوادث أثناء عمليتى الشحن، والتفريغ أو تحرك البضاعة، أو الوقود، فضلا عن انفجار الغلايات، أو كسر عمود الإدارة، أو عيب فى الآلات، أو جسم السفينة، وإهمال الربان، أو الضباط، أو البحارة، أو المرشدين، وإهمال القائمين بالإصلاح، أو المستأجرين، بشرط ألا يكونوا هم ذاتهم المؤمن لهم، وخيانة الربان، أو الضباط، أو البحارة، وتغطية خطر التلوث، ومسئولية التصادم.

وأكد أن الأوراق المطلوبة عند التأمين على السفينة هو ملء طلب التأمين، وبه اسم مالك السفينة، واسم المستأجر، ومبلغ التأمين على السفينة، وبلد بناء السفينة، واسم السفينة، وتاريخ البناء، والعلم، واسم هيئة التصنيف مثل اللويدز، وغيرها، وبعدها تقوم شركة التأمين بتكليف خبير معاينة للسفينة، والتأكد من صلاحيتها للملاحة والعمل، وتماشيها مع الاشتراطات.

وأشار إلى أن شركة التأمين تحصل على نسخة من رخصة الملاحة للسفينة، وشهادات تسجيلها، وشهادات هيئات التصنيف.