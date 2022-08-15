كل ما تريد معرفته عن زيادة دعم البطاقات التموينية وطرح 5 سلع جديدة على قائمة المقررات

تبدأ الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف المساعدات الاستثنائية في البطاقات التموينية بداية من شهر سبتمبر القادم، والتي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر يوليو الماضي .

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه الحكومة بكيفية صياغة حزمة معتبرة للناس.

وأضاف المصيلحي أنه سيتم تقسيم الأسرة على البطاقات التموينية إلى 3 أسر ، وذلك لصرف المساعدات الاستثنائية، تضاف على الدعم التمويني المخصص لكل بطاقة تموينية.

من هم المستفيدين من المساعدات الاستثنائية ؟

أصحاب المعاشات الأقل من 2500 جنيه .

كم يبلغ عدد البطاقات التموينية المستهدفة في المساعدات الاستثنائية ؟



9.1 مليون بطاقة تموينية من إجمالي 23 مليون بطاقة تموينية.

كم يبلغ عدد المستفيدين من الدعم على تلك البطاقات التموينية ؟



36 مليون مواطن يمثلون 7.8 مليون أسرة من إجمالي 64 مليون مواطن مستفيد من صرف السلع التموينية.

كم تبلغ قيمة الدعم للمستفيدين من المساعدات الاستثنائية ؟



100 جنيه للبطاقة التموينية التي تضم أسرة واحدة.

200 جنيه للبطاقة التموينية التي تضم أسرتين.

300 جنيه للبطاقة التموينية التي تضم 3 أسر.

كيف تستفيد البطاقة التموينية من المساعدات الاستثنائية ؟

صرف زجاجه زيت 800 جرام لكل فرد على بطاقة الدعم وبحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة.

صرف 2 كيلو سكر لكل فرد على بطاقة الدعم وبحد أقصى 8 كيلو سكر للبطاقة الواحدة.

صرف 1 كيلو أرز للبطاقة التى يقل عدد أفرادها عن 4.

صرف 2 كيلو ارز للبطاقة التى يصل عدد أفرادها إلى 4 افراد فأكثر.

صرف عبوة مكرونه 800 جرام للبطاقة التى يقل عدد أفرادها عن 4.

صرف 2 عبوة 800 جرام مكرونه للبطاقة التى يصل عدد أفرادها إلى 4 افراد فأكثر.

ماهي السلع الجديدة التي تم إضافتها الى قائمة المقررات التموينية ؟



تم إضافة 5 سلع جديدة وهي مسلي نباتي ودقيق معبأ وطحينة بيضاء وتونة مفتتة ومربي، لتصل إجمالي السلع التموينية على قائمة المقررات التموينية 30 سلعة.

كم يبلغ إجمالي ما تتحمله الحكومة من صرف المساعدات الاستثنائية على البطاقات التموينية ؟



إجمالي ما سيتم إضافته على البطاقات التموينية سيكلف الحكومة 5.5 مليار جنيه لمدة 6 أشهر فقط وهي الفترة المحددة للمساعدات الاستثنائية.

وزير التموين يصدر توجيها بشأن البطاقات التموينية

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية في بيان اليوم أنه أصدر توجيها اليوم يحق للمواطن في صرف باقى المستحق من الدعم المخصص له على البطاقة التموينية من أصناف قائمه السلع .

وقال المصيلحي أنه يجب عدم تجاوز إجمالي السلع المشتراة لرصيد الدعم التمويني المقرر، ويسمح للمواطن بصرف حزمة السلع طبقًا لاحتياجاته وفيما لا يتجاوز 5 جنيهات عن مبلغ الزيادة المقرر للبطاقة.

واضاف المصيلحي أنه يحق للمواطن في صرف مستحقاته التموينية بحد أقصى 4 مرات في الشهر من المنفذ التمويني.

على أن يتم تنفيذ هذا التوجيه الوزاري اعتباراً من 1 سبتمبر 2022 ولمدة 6 أشهر .

ولفت وزير التموين إلى أن المبالغ التي سيتم إضافتها على البطاقات التموينية سيتم شراء سلع تموينية لمدة 6 أشهر و ليس سحب المبالغ.

يشار الي أن الحكومة تدعم وزارة التموين والتجارة الداخلية في الموازنة العامة للدولة 2023/2022 بنحو 90 مليار جنيه وذلك لمنظومتي السلع التموينية والخبز المدعم على البطاقات التموينية.

ويستفيد من تلك الدعم الحكومي الموجه للبطاقات التموينية نحو 72 مليون مواطن للخبز المدعم ومنهم 64 مليون مواطن من السلع التموينية مقيدين على 23 مليون بطاقة تموينية.