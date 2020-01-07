كل ما تريد معرفته عن حفل جوائز الأفضل في إفريقيا 2019

تعرف على ضيوف حفل الأفضل في إفريقيا 2019

يستعد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف» للإعلان اليوم الثلاثاء، خلال حفل جوائز الأفضل في إفريقيا 2019 عن صاحب جائزة أفضل لاعب في القارة خلال 2019، والتي يتنافس عليها محمد صلاح، ساديو ماني ورياض محرز.

حفل الكاف غدًا سيشهد حضور نجوم الكرة في العالم وعلى رأسهم السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وعدد كبير من نجوم اللعبة.

وخلال هذا التقرير، نستعرض كل ما تريد معرفته عن حفل الكاف المرتقب الليلة

موعد الحفل

ينطلق فى التاسعة مساء الثلاثاء، حفل أفضل لاعب فى إفريقيا والذى تستضيفه مصر، وتحديدًا فى سهل حشيش بالغردقة، وسط حضور نجوم الرياضة الأفارقة.

القناة الناقلة للحفل

حصلت شركة «بيك الباتروس» على حقوق استضافة الحفل، فيما تتولى شركة «استادات القابضة» عملية التنظيم والإنتاج التليفزيوني للحفل لجميع دول العالم، بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وسيتم إذاعة الحفل عبر قناتي «أون سبورت» و«أبوظبي الرياضية» المفتوحة.

ضيوف الحفل

سيشهد حفل جوائز الأفضل في إفريقيا 2019 الليلة حضور كل من البرازيلي كافو، والأرجنتيني فيرون، والفرنسي يوري دجور كاييف، والإنجليزي ستيف مكمانمان، والبرتغالي نونو جوميش، والسعودي سامي الجابر، والياباني ناكاتا، والإيفواري ديديه دروجبا.

إلى جانب حضور الإيفواري يايا توريه، والأنجولي فلافيو، والكاميروني روجيه ميلا، والسنغالي الحاج ضيوف، والغاني عبيدي بيليه، والزامبي كالوشا بواليا، والنيجيري أموكاشي، والنيجيري كانو.

كما تم توجيه الدعوة إلى حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، وشوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، إضافًة إلى كل من وائل جمعة، أحمد فتحي وأحمد حسن نجوم «الفراعنة» السابقين.

مقدم الحفل

استقر الاتحاد الإفريقي على الكاميروني صامويل إيتو، نجم برشلونة السابق، على تقديم حفل توزيع جوائز الأفضل الليلة.

مطرب الحفل

من المقرر أن يُحيي المغني التنزاني الشهير دياموند بلاتنومز، حفل جوائز الأفضل في إفريقيا لعام 2019.

هذه ليست المرة الأولى للمطرب دياموند التي يحيي فيها حفلات تابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» فقد سبق له إحياء حفل 2017 في أبوجا، كما حضر خلال حفل افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2017 في الجابون.