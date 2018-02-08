كل ما تريد معرفته عن تعديلات السماح المؤقت

كتبت مها أبوودن تنشر "المال" مقارنة بين نصى المادتين ٩٨،١٣٠ من قانون الجمارك الحالى، وتعديلاتها التى عرضتها وزارة المالية أمس على مجلس الوزراء ووافق عليها.كما ننشر نص مبررات كل تعديل، وكان مجلس الوزراء قد وافق أمس على تعديلات عاجلة فى مادتى نظام السماح المؤقت، ونظام مهملات الجمارك.



كتبت مها أبوودن

تنشر “المال” مقارنة بين نصى المادتين ٩٨،١٣٠ من قانون الجمارك الحالى، وتعديلاتها التى عرضتها وزارة المالية أمس على مجلس الوزراء ووافق عليها.

كما ننشر نص مبررات كل تعديل، وكان مجلس الوزراء قد وافق أمس على تعديلات عاجلة فى مادتى نظام السماح المؤقت، ونظام مهملات الجمارك.

وتمحورت التعديلات فى تقليص مدد السماح المؤقت، والاحتفاظ بالمهملات التى يتركها أصحابها فى المنافذ الجمركية.

ووفقا للمذكرة التوضيحية المرفقة بالقانون، التى نشرت نصها “المال” أمس، فإن التعديلين عاجلان بهدف إحكام الرقابة على النظامين وتيسير حركة التجارة.



