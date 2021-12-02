كل ما تريد معرفته عن تحديث واجهة شاومي MIUI 13

تستعد شركة شاومي الصينية للهواتف المحمولة لإطلاق واجهتها الجديدة MIUI 13 يوم 16 ديسمبر الجاري تزامنا مع طرح سلسلة هواتف شاومي 12 .

وتتيح الواجهة الجديدة MIUI 13 عدد من المزايا منها إتاحة إمكانية تتبع درجة حرارة الهاتف ووضع جدول زمني لأشرطة التمرير لألبوم الصور ، إلى جانب النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات تلقائيا عند التبديل بين الإصدار التجريبي من MIUI والنسخ المحدثة الأخري .

وقال الرئيس التنفيذي لشركة شاومي لي يوان فى تصريحات صحفية ” تظل MIUI واحدة من أفضل واجهات الآندرويد بين الشركات الصينية المصنعة ، وتبذل MIUI قصاري جهدها للتحسين وستعمل بالتأكيد بشكل أفضل “.

مزايا وجهة شاومي MIUI13

-تحسين فى سرعة واجهة المستخدم

-إتاحة إيماءات جديدة ومحسنة

-تطوير خلفيات وصور متحركة جديدة

-تحسين فى أداء بطارية الهاتف وترشيد الطاقة

-إضافة ميزة تسجيل الشاشة

تعديل وإضافة فلاتر فورية للصور والفيديوهات –

إمكانية جدولة وضع الطائرة

نظام إشعارات محسن لإدارة الإشعارات القديمة والحديثة

سلسلة هواتف ريدمي الداعمة لتحديث MIUI 13

-Redmi 7A

-ريدمي 7

– Redmi Y3

-Redmi 8A

– Redmi 8A Dual / Pro

-ريدمي 8

– Redmi 9A

– Redmi 9AT

– Redmi 9i

– Redmi 9C

– Redmi 9C NFC

– Redmi 9 Prime

– Redmi 10X 4G

– Redmi 10X 5G

– Redmi 10X Pro

– Redmi Note 7S

– Redmi Note 7 Pro

-ريدمي 8

– Redmi Note 8T

– Redmi Note 8 Pro

– Redmi Note 9

– Redmi Note 9S

– Redmi Note 9 Ultra

– Redmi K20

– Redmi K20 Pro

Redmi K20 Pro Premium Edition

– Redmi K30

– Redmi K30 5G

Redmi K30 5G Racing Edition

– Redmi K30i 5G

Redmi K30 Pro

Redmi K30 Pro Zoom Edition

Redmi K30 Ultra

Redmi K30S Ultra

سلسلة هواتف POCO الداعمة لتحديث MIUI13

بوكو F1.0

POCO F2 Pro

بوكو X2.0

بوكو X3.0

POCO X3 NFC

POCO M2 Pro

بوكو إم 2

بوكو سي 3

بوكو إم 3

سلسلة هواتف MI الداعمة لتحديث MIUI13

هاتف Mi 8

هاتف Mi 8 Pro

Mi 8 Under Display Edition

هاتف Mi 8 SE

هاتف Mi 8 Lite

هاتف Mi 9

هاتف Mi 9 Pro

هاتف Mi 9 Pro 5G

إصدار Mi 9 Explorer

هاتف Mi 9 Lite

هاتف Mi 9 SE

هاتف Mi 10

هاتف Mi 10 Pro

هاتف Mi 10 Ultra

هاتف Mi 10 Lite

Mi 10 Youth Edition

هاتف Mi Note 10

هاتف Mi Note 10 Pro

هاتف Mi Note 10 Lite

Mi CC9e

هاتف Mi CC9

Mi CC9 Pro

هاتف Mi 9T

هاتف Mi 9T Pro

هاتف Mi 10T

هاتف Mi 10T Pro

هاتف Mi 10T Lite

هاتف Mi Mix 2S

مي ميكس 3

سلسلة هواتف Black shark الداعمة لتحديث MIUI 13

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