كل ما تريد معرفته عن تحديث واجهة شاومي MIUI 13

تستعد شركة شاومي الصينية للهواتف المحمولة لإطلاق واجهتها الجديدة MIUI 13 يوم 16 ديسمبر الجاري تزامنا مع طرح سلسلة هواتف شاومي 12 .
وتتيح الواجهة الجديدة MIUI 13 عدد من المزايا منها إتاحة إمكانية تتبع درجة حرارة الهاتف ووضع جدول زمني لأشرطة التمرير لألبوم الصور ، إلى جانب النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات تلقائيا عند التبديل بين الإصدار التجريبي من MIUI والنسخ المحدثة الأخري .
وقال الرئيس التنفيذي لشركة شاومي لي يوان فى تصريحات صحفية ” تظل MIUI واحدة من أفضل واجهات الآندرويد بين الشركات الصينية المصنعة ، وتبذل MIUI قصاري جهدها للتحسين وستعمل بالتأكيد بشكل أفضل “.
مزايا وجهة شاومي MIUI13
-تحسين فى سرعة واجهة المستخدم
-إتاحة إيماءات جديدة ومحسنة
-تطوير خلفيات وصور متحركة جديدة
-تحسين فى أداء بطارية الهاتف وترشيد الطاقة
-إضافة ميزة تسجيل الشاشة
تعديل وإضافة فلاتر فورية للصور والفيديوهات –
إمكانية جدولة وضع الطائرة
نظام إشعارات محسن لإدارة الإشعارات القديمة والحديثة
سلسلة هواتف ريدمي الداعمة لتحديث MIUI 13
-Redmi 7A
-ريدمي 7
– Redmi Y3
-Redmi 8A
– Redmi 8A Dual / Pro
-ريدمي 8
– Redmi 9A
– Redmi 9AT
– Redmi 9i
– Redmi 9C
– Redmi 9C NFC
– Redmi 9 Prime
– Redmi 10X 4G
– Redmi 10X 5G
– Redmi 10X Pro
– Redmi Note 7S
– Redmi Note 7 Pro
-ريدمي 8
– Redmi Note 8T
– Redmi Note 8 Pro
– Redmi Note 9
– Redmi Note 9S
– Redmi Note 9 Ultra
– Redmi K20
– Redmi K20 Pro
Redmi K20 Pro Premium Edition
– Redmi K30
– Redmi K30 5G
Redmi K30 5G Racing Edition
– Redmi K30i 5G
Redmi K30 Pro
Redmi K30 Pro Zoom Edition
Redmi K30 Ultra
Redmi K30S Ultra
سلسلة هواتف POCO الداعمة لتحديث MIUI13
بوكو F1.0
POCO F2 Pro
بوكو X2.0
بوكو X3.0
POCO X3 NFC
POCO M2 Pro
بوكو إم 2
بوكو سي 3
بوكو إم 3
سلسلة هواتف MI الداعمة لتحديث MIUI13
هاتف Mi 8
هاتف Mi 8 Pro
Mi 8 Under Display Edition
هاتف Mi 8 SE
هاتف Mi 8 Lite
هاتف Mi 9
هاتف Mi 9 Pro
هاتف Mi 9 Pro 5G
إصدار Mi 9 Explorer
هاتف Mi 9 Lite
هاتف Mi 9 SE
هاتف Mi 10
هاتف Mi 10 Pro
هاتف Mi 10 Ultra
هاتف Mi 10 Lite
Mi 10 Youth Edition
هاتف Mi Note 10
هاتف Mi Note 10 Pro
هاتف Mi Note 10 Lite
Mi CC9e
هاتف Mi CC9
Mi CC9 Pro
هاتف Mi 9T
هاتف Mi 9T Pro
هاتف Mi 10T
هاتف Mi 10T Pro
هاتف Mi 10T Lite
هاتف Mi Mix 2S
مي ميكس 3
سلسلة هواتف Black shark الداعمة لتحديث MIUI 13
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