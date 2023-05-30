كل ما تريد معرفته عن النسخة الأولي من معرض «جيتكس افريقيا 2023»

تنطلق غدا الأربعاء فعاليات النسخة الأولي من معرض ومؤتمر جيتكس افريقيا في مدينة مراكش المغربية خلال الفترة من 31 مايو إلي 2 يونيو المقبل .

ويأتي تنظيم “جيتكس إفريقيا” في إطار جهود الاتحاد الإفريقي من أجل توحيد القارة في إطار سوق رقمية موحدة آمنة بحلول عام 2030، ومن المقرر أن يتم خلال المعرض مناقشة التوجهات الجديدة التي تشكل ملامح منظومة التكنولوجيا في القارة الإفريقية.

ينظم معرض جيتكس إفريقيا تحت رعاية الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية، وتستضيفه وكالة التنمية الرقمية، المؤسسة العمومية المسؤولة عن إدارة برنامج التحول الرقمي للحكومة المغربية تحت إشراف الوزارة المغربية للانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وتستهدف المغرب من هذا الحدث العالمي الذي تستضيفه في إفريقيا لمدة 10 سنوات توقيع اتفاقيات في قطاع التكنولوجيا والتحول الرقمي بقيمة مليار درهم مغربي .

وزيرة الانتقال الرقمي المغربي : اختيار مراكش لم يأت صدفة

قالت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في المغرب غيثة مزور أن اختيار بلادها لاحتضان أول نسخة إفريقية لمعرض“جيتكس” لم يأت بالصدفة، وإنما جاء لإيمان منظمي هذا المعرض بقدرات المملكة المغربية وطموحها في أن تصيرقطباً إقليميا .

واوضحت غيثة إن بلادها تولي اهتماما كبيرا بمجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والرقمنة نابع من رؤية الملك محمد السادس وقالت مزور أن المغرب تري أن جيتكس إفريقيا يمثل حلقة وصل بين إفريقيا والعالم، بين المبتكرين وأصحاب المقاولات والشركات الناشئة بإفريقيا وكبري شركات العالم.

كما تعول ايضا على هذا الحدث العالمي في تنمية الاقتصاد الرقمي وتطويره بإفريقيا.

مشاركة عالمية

ومن المتوقع أن يشارك في معرض ومؤتمر جيتكس افريقيا هذا العالم نحو 900 عارض من 100 دول حول العالم، من بينهم 232 عارض مغربي على مساحة تصل الي 350 متر مربع تضم جميع الوزارات والقطاعات الحكومية والشركات والوكالات المغربية التي تعرض خدماتها الرقمية.ويبلغ عدد الشركات الناشئة المُشاركة في المعرض نحو 400 شركة منها 30 % مغربية.

فعاليات رقمية يستضيف معرض جيتكس افريقيا قمة GITEX AFRICA DIGITAL SUMMIT بمشاركة أكثر من 250 من قادة القطاعين العام والخاص وصناع السياسات والمستثمرين والأكاديميين لمناقشة سبل تحول إفريقيا إلى سوق رقمية موحدة.

نورث ستار افريقيا

قام معرض جيتكس إفريقيا 2023 بإبرام شراكة مع نورث ستار، أكبر حدث للشركات الناشئة في العالم، لاستضافة نورث ستار إفريقيا، والذي سيجمع أكثر من 400 شركة ناشئة – بما في ذلك 100 شركة مغربية ناشئة.

موقع المعرض ومواعيد العمل

يعقد المعرض في ساحة باب جديد بي دي اليرموك في مدينة مراكش علي أن يفتح أبوابه أمام الزائرين في تمام الساعة 11 صباحا ويستمر حتي السادسة مساءا ، فيما يبدأ يومي 1 و2 يونيو من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءا .

اسعار تذاكر معرض جيتكس إفريقيا 2023

يصل سعر تذكرة زيارة معرض جيتكس افريقيا إلي 30 دولار مقابل 500 دولار للفرد لحضور المعرض والمؤتمر وورش العمل المصاحبة .بينما يصل سعر تذكرة حضور المعرض والمؤتمر ومنتدي الرؤساء التنفيذيين المصاحب له وورش العمل وقمة افريقيا الرقمية إلي 1000 دولار