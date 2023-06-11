كل ما تريد معرفته عن الفرقاطة القهار المنضمة اليوم لأسطول القوات البحرية (صور)

وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية الفرقاطة “القهار” من طراز (MEKO-A200)، بعد إتمام إجراءات الاستلام بمدينة (Bremerhaven) الألمانية لتنضم للأسطول البحرى المصرى العريق، حيث تم بناؤها بشركة (TKMS) بترسانة (SBN) الألمانية وفقاً لأحدث النظم العالمية فى منظومات التسليح والكفاءة القتالية.

وتعد الفرقاطة ” القهار ” الثانية من أصل أربع فرقاطات طراز (MEKO-A200) تم التعاقد عليها بين مصر وألمانيا، وتتمتع الفرقاطة “القهار” بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة التى تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية.

كما تعتبر إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية تهدف لتطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر المحيطة بمنطقتنا حفاظاً على مقدراتنا وإعلاءً لكلمة الوطن ولتحقيق السيطرة الكاملة على سواحلنا الممتدة بالبحرين الأحمر والمتوسط.

وشاركت أعداد كبيرة من القطع البحرية والطائرات الهليكوبتر فى تنفيذ استعراض بحرى أمام ساحل مدينة الإسكندرية احتفالاً باستقبال الفرقاطة “القهار” كتقليد بحرى أصيل.



وأكد الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية، حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنفيذ إستراتيجية شاملة لتطوير وتحديث الأسطول البحرى المصرى بالإضافة لأحدث أنظمة التدريب والمحاكاة لتدريب أجيالاً من الأطقم العاملة مستقبلاً ، موضحاً أن الفرقاطة الجديدة ستضاعف من قوة الردع للبحرية المصرية كقوة تحقق الأمن البحرى والاستقرار فى المنطقة.