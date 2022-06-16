كل ما تريد أن تعرفه عن الوباء الجديد الذي يتفشى في كوريا الشمالية

أعلنت السلطات في كوريا الشمالية عن تفشي وباء معوي غير محدد اليوم الخميس، مما قد يزيد الضغط على نظام الرعاية الصحية في الدولة المعزولة التي تكافح موجة غير مسبوقة من الإصابات بمرض فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الزعيم كيم يونج أون أرسل أدوية إلى مدينة هايجو الساحلية في غرب البلاد أمس الأربعاء لمساعدة المرضى الذين يعانون من “الوباء المعوي الحاد” بأسرع ما يمكن.

ولم تذكر الوكالة عدد الأشخاص المصابين أو تفاصيل متعلقة بطبيعة المرض.

وقالت الوكالة إن “(كيم) شدد على ضرورة احتواء الوباء في أقرب وقت ممكن من خلال اتخاذ إجراءات دقيقة لحجر الحالات المشتبه فيها للحد من انتشاره، وتأكيد الحالات من خلال الفحص الوبائي والاختبارات العلمية”.

ويأتي هذا التفشي في الوقت الذي تتصدى فيه كوريا الشمالية لأول تفش تؤكده البلاد لمرض “كوفيد-19 “. وأعلنت حالة الطوارئ الشهر الماضي وسط مخاوف من نقص اللقاحات والإمدادات الطبية.

وأعلنت بيونجيانج تسجيل 26010 إصابات جديدة بأعراض الحمى اليوم الخميس، ويقترب العدد الإجمالي للمصابين منذ أواخر أبريل الماضي من 4.56 مليون. وبلغت حصيلة الوفيات االمرتبطة بتفشي المرض 73.

وتعلن كوريا الشمالية العدد اليومي للمصابين بالحمى وليس “كوفيد-19” وذلك لقلة أدوات الفحص على ما يبدو.

إصابات كورونا حول العالم

ذكرت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” حول العالم، ارتفعت إلى 536 مليونا و647 ألفا و9 إصابات.

وأضافت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم، ارتفع إلى 6 ملايين و312 ألفا و383 حالة وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 85.7 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43.2 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 31.5 مليون إصابة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون حالة وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ668 ألفا و354 حالة وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 524 ألفا و792 حالة