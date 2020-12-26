كل ما تريد أن تعرفه عن السلالة الجديدة لفيروس كورونا

فيما يؤكد العلماء أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد أسرع انتشارا، لا توجد أدلة حتى الآن توضح ما إذا كانت أشد فتكا

حالة من الذعر تسود العالم بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في المملكة المتحدة الثلاثاء الماضي، قبل أن تعاود السلالة ذاتها في الظهور في بلدن آخرى عدة، ما يذكي المخاوف من خروج الوضع عن السيطرة وعدم قدرة المنظومة الطبية العالمية على مواجهة تلك الكارثة الصحية.

فقد أعلنت الحكومة البريطانية عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة المتحدة، لتشعل مخاوف من تفاقم الوضع الذي أحدثه الوباء القاتل في البلد الأوروبي ومن ثم العودة إلى المربع صفر في مواجهة الوباء القاتل الذي ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان أواخر العام الماضي قبل أن يتفشى تباعا في بقية دول العالم.

ويُعتقد أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” مسؤولة عن ظهور ألف حالة إصابة جديدة في منطقة جنوب شرقي إنجلترا.

وتثير تلك الأنباء القاتمة التي تجيء قبيل أسبوع من أعياد الكريسماس، قلق الكثيرين الذين يجول في خاطرهم تساؤلات عدة حول النسخة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.

ما هي السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»؟

لم تطلق الجهات المختصة في بريطانيا بعد اسما رسميا على السلالة الجديدة، لكن من الطبيعي أن تتكاثر الفيروسات وينتج عنها سلالات جديدة.

هل السلالة الجديدة أشد خطرا؟

فيما يؤكد العلماء أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد أسرع انتشارا، لا توجد أدلة حتى الآن توضح ما إذا كانت أشد فتكا، كما لا توجد أدلة على أن النسخة الجديدة من الفيروس تسبب مرضًا أكثر حدة أو معدل وفيات أعلى، لكن الاستجابة للأعراض يمكن أن تساعد في إبطائه.

هل اللقاحات فاعلة ضد السلالة الجديدة من فيروس كورونا؟

لا يوجد سند علمي على أن اللقاح الجديد المضاد لفيروس كورونا المستجد لن يعالج النسخة الجديدة من فيروس كورونا.

ما هي الدول التي ظهرت فيها سلالة كورونا الجديدة؟

بعد أيام من ظهور سلالة فيروس كورونا الجديدة في المملكة المتحدة، أعلنت السلطات الصحية في السويد، السبت، تسجيل أول إصابة بالسلالة المتحورة ذاتها ، موضحة في بيان، أنه تم رصدها “على شخص قادم من المملكة المتحدة”.

في غضون ذلك، تم تسجيل إصابات مؤكدة من السلالة المتحورة، السبت، في إسبانيا (أربع حالات)، بعد الإعلان الجمعة، عن إصابات في فرنسا وألمانيا ولبنان.

وكانت فرنسا قد أعلنت تسجيل الإصابة بالسلالة لدى مواطنة تعيش في بريطانيا، كانت قد دخلت إلى فرنسا قبل أيام قليلة.

وفي الدنمارك، الدولة المجاورة للسويد، أعلنت السلطات الصحية، في وقت سابق من هذا الأسبوع، تسجيل 33 إصابة بهذه السلالة من فيروس كورونا المستجد.

ماذا تقول منظمة الصحة العالمية عن السلالة الجديدة؟

أكدت منظمة الصحة العالمية أن السلالة الجديدة من الفيروس تنتشر بوتيرة أسرع، ولكن يمكن السيطرة عليها، مثل باقي السلالات الأخرى المعروفة للفيروس. وقال مايك ريان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بالمنظمة، في مؤتمر صحفي إن “الوضع ليس خارجاً عن السيطرة، ولكن لا يمكن تركه ينتشر”.

وحث الدول على تطبيق الإجراءات الصحية التي سبق تجربتها واختبارها.

وتقول المنظمة إن كل عشرة أشخاص مصابين بالسلالة الجديدة من الفيروس يمكن أن ينقلوا العدوى إلى 15 آخرين في المتوسط، في حين أن معدل انتقال العدوى لدى السلالات المعروفة سابقاً في بريطانيا يصل إلى 11 شخصاً.