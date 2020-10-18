كلّ ما تريد معرفته عن قناة «مدرستنا» .. التردد والمواعيد والفصول الدراسية (جراف)

سوف تنطلق قناتين يوم 15 نوفمبر القادم لتغطية حصص الصفوف من "الأول الإبتدائي إلى الثالث الابتدائي". و"الأول الثانوي إلى الثالث الثانوي"

أطلقت وزارة التربية والتعليم قناة «مدرستنا» عبر النايل سات على تردد: 12303 أفقي، ومعدل الترميز: 27500، ومعامل تصحيح الخطأ: 6/ 5.

وفي هذا الصدد، دعا وزير التعليم الدكتور طارق شوقي، لمشاهدة الدروس التعليمية عالية المستوى على قناة «مدرستنا» .

وأوضح الوزير في بيان عبر صفحته في فيسبوك التالي:

(١) تغطي هذه القناة كل الحصص للمواد داخل المجموع للصفوف الدراسية من الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي.

(٢) البدء بالحصص “بالغة العربية” لأن الغالبية الكاسحة من الطلاب في مدارسنا الحكومية المجانية العربية يحتاجون هذه الحصص قبل غيرهم.

(٣) إضافة الحصص “للعلوم والرياضيات باللغات الأجنبية” تباعا رغم قيود الجهد والتكلفة والزمن.

(٤) انطلاق قناة جديدة يوم 15 نوفمبر القادم لتغطية حصص الصفوف من الأول الابتدائي إلى الثالث الابتدائي.

ووبحسب الوزير، هذه المجموعة من الطلاب تحضر في المدرسة معظم أيام الأسبوع.

وبالتالي القنوات تمثل خدمة مساعدة لهم وليست أساسية كما هو الحال في الصفوف من 4 إلى 9، وفق شوقي.

(٥) سوف تنطلق قناة جديدة يوم 15 نوفمبر القادم لتغطية حصص الصفوف من “الأول الثانوي إلى الثالث الثانوي”.

وهذه المجموعة من الطلاب تعتمد في المقام الأول على المصادر الرقمية الهائلة المتاحة لها مجانا عن طريق أجهزة التابلت.

ولذلك – والحديث للوزير- فإن خدمة القنوات هنا هي “خدمة اضافية وليست محورية” مثل الصفوف من 4 إلى 9.

كما عرضت وزارة التربية والتعليم جداول عرض الحصص التعليمية للمواد الأساسية (المواد داخل المجموع) من الصف الرابع الابتدائى حتى الثالث الإعدادي على القناة التعليمية.











وأطلقت الوزارة صفحة عبر فيسبوك للقناة أضغط على مدرستنا