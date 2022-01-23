«كليوباترا للأسمنت» و«سيراميكا ألدورادو» تطلبان شراء أراضى مخازن فى «طيبة الجديدة»

تقدمت عدة شركات صناعية للحصول على أراضٍ فى مدينة طيبة الجديدة لإنشاء مركز لوجستى لخدمة توسعاتها فى منطقة الصعيد، من أبرزها كل من كليوباترا للأسمنت، وألدورادو لصناعة السيراميك والأدوات الصحية، التابعتين لرجل الأعمال الشهير محمد أبوالعينين.

وقالت مصادر مقربة من الملف إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرحت خلال شهر نوفمبر الماضى قطع أراضٍ بنشاط خدمات لوجستية فى مدينة طيبة الجديدة، وبالفعل تقدمت سيراميك ألدورادو وكليوباترا للأسمنت لاقتناصها.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن الهيئة ما زالت تراجع الطلبات المقدمة من الشركتين، ومن المرتقب البت فيهما خلال الأيام القليلة المقبلة، وقالت إن مساحة الأراضى المرتقب بيعها تبلغ نحو 19.6 ألف متر.

ولفتت المصادر إلى أن مدينة طيبة الجديدة تتسم بموقعها المتميز فى خدمة جنوب الصعيد، وبالتالى هناك اهتمام لافت من كبرى الشركات الصناعية والغذائية لإنشاء مخازن ومقرات إدارية لوجستية بها لخدمة توسعاتها وتوفير المنتجات اللازمة لتغطية الطلب المتزايد فى مدن الصعيد الجديدة على منتجاتهم.

وتابع أن المدينة قريبة من عدة موانئ على البحر الأحمر بخلاف خطوط السكك الحديدية، بما يزيد من تنافسيتها لجذب المستثمرين لخدمة توسعاتهم فى التصدير.

وأشارت المصادر إلى أن طيبة الجديدة تضم منطقة صناعية على مساحة 382 فدانًا، تشمل عدة قطع أراضٍ تصلح للأنشطة الخدمية والورش والمخازن والصناعات الخفيفة والزراعية، وتم الانتهاء من تنفيذ نسبة كبيرة من أعمال المرافق كالكهرباء والاتصالات وغيرهما، بما يعزز من تنافسية المنطقة.

وتعتبر طيبة الجديدة إحدى مدن الجيل الثالث فى مصر التى أنشئت بموجب قرار جمهورى عام 2000، وتقع فى محافظة الأقصر، ويبلغ عدد سكانها حاليًا 28 ألف نسمة، ومن المتوقع أن يصل إلى 238 ألفًا، وتقع على بعد 14 كم شمال شرق مدينة الأقصر، و10 كم من مطار الأقصر الدولى.

وأشارت المصادر إلى أن جهاز طيبة الجديدة يستهدف تنفيذ أعمال بنية تحتية وضخ استثمارات بقيمة 200 مليون جنيه خلال العام المالى المقبل، لمواصلة أعمال البنية التحتية وجذب مزيد من الاستثمارات.