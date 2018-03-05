كليوباترا توقع اتفاقا لشراء مستشفى بغرب القاهرة

شريف عمرتواصل مجموعة مستشفيات كليوباترا، التوسع فى الرعاية الصحية بالسوق المصرية، من خلال توقيع عقود الاستحواذ على أصول مستشفى بمنطقة غرب القاهرة، بجانب اعتزامها زيادة الطاقة الاستيعابية لمستشفى "الشروق" التابعة، وتنفيذ توسعات أخرى فى العيادات الطبية، والاستحواذ على مستشفى النزهة الدولى.وقال أحم

شريف عمر

تواصل مجموعة مستشفيات كليوباترا، التوسع فى الرعاية الصحية بالسوق المصرية، من خلال توقيع عقود الاستحواذ على أصول مستشفى بمنطقة غرب القاهرة، بجانب اعتزامها زيادة الطاقة الاستيعابية لمستشفى “الشروق” التابعة، وتنفيذ توسعات أخرى فى العيادات الطبية، والاستحواذ على مستشفى النزهة الدولى.

وقال أحمد عز الدين، الرئيس التنفيذى، والعضو المنتدب لمستشفى “كليوباترا”، إن المجموعة وقعت اتفاقا للاستحواذ على مستشفى بمنطقة غرب القاهرة، وأودعت قيمة الصفقة فى حساب ضمان، على أن يتم تنفيذها بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية.

وأضاف أن المجموعة تخطط لعمل توسعات بمستشفى “الشروق” التابعة وإضافة 50 سريرا بحلول 2019، بعدما وقعت عقدا لإقامة مشروع مشترك لتشطيب وتجهيز مستشفى بمدينة بنى سويف، بطاقة 160 سريرا، وتسعى لإضافة عيادات مستقلة جديدة فى 4 مناطق بالقاهرة.

ويبلغ رأسمال مجموعة مستشفيات كليوباترا 800 مليون جنيه، وتسيطر شركة “كريد هيلثكير” التابعة لمجموعة «أبراج كابيتال» للاستثمار المباشر على %69.4 من رأسمالها، وتملك 4 مستشفيات تابعة هى “كليوباترا”، «النيل بدراوى»، القاهرة التخصصى، والشروق، بجانب عيادات مستقلة فى شرق القاهرة.

وعلى صعيد آخر، أظهرت نتائج أعمال مجموعة “كليوباترا” خلال العام الماضى، تحقيق صافى ربح 118.237 مليون جنيه، مقابل 89.408 مليون جنيه فى 2016، بنسبة نمو %32 مستفيدة من ارتفاع الإيرادات بنحو %30 لتبلغ 1.12 مليار جنيه، مقابل 864.4 مليون.

وحسب بيانات «كليوباترا»، فقد احتلت مستشفى «كليوباترا» صدارة إيرادات المجموعة ككل بعد مساهمتها بنحو 44% من إيرادات العام الماضى، تلتها القاهرة التخصصى بـ %22، والنيل بدرواى %18، والشروق %17.

وأوضحت “كليوباترا” فى بيان للبورصة، أنها ضخت استثمارات بقيمة 113.884 مليون جنيه، لتطوير وتحديث مبانى وأجهزة المستشفيات التابعة.

وبلغت تكاليف النشاط 788.173 مليون جنيه، مقابل 613.873 مليون، فيما زادت المصروفات العمومية والإدارية إلى 161 مليون جنيه، مقابل 105 ملايين.

وعلمت «المال» أن “كليوباترا سددت نحو 121.8 مليون جنيه، فى يناير الماضى لأحد البنوك تمثل قيمة قرض حصلت عليه فى السابق لتمويل توسعاتها فى السوق المحلية، فيما قاربت قيمة السحب على المكشوف نحو 300 مليون جنيه بنهاية العام الماضى.

وعلى صعيد آخر، أشار “عز الدين” إلى أن كليوباترا لاتزال تنتظر موافقة الجهات الرقابية لتقديم عرض شراء إجبارى لكامل أسهم شركة مستشفى “النزهة” بطاقة 110 سراير.

وقالت مصادر مقربة من النزهة الدولى، إن كل المساهمين الرئيسيين والمؤسسين، أبدوا اعتراضهم على العرض المقدم من “كليوباترا”، لرغبتهم فى الاحتفاظ بالمستشفى، كما تقدموا بطلب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، للتحقيق فى مدى وجود شبهات تلاعب فى التعاملات اليومية على السهم خلال فترة قريبة من تقديم “كليوباترا” للعرض، متابعة: “قدمنا كل المستندات اللازمة للهيئة وننتظر مصير التحقيق”.

وخلال يناير الماضى، تقدمت “كليوباترا”، بعرض للاستحواذ على كامل أسهم شركة مستشفى النزهة التخصصى، مع تحديد سعر السهم عند 90 جنيهًا، وبقيمة إجمالية 650 مليونًا، وبعد الإعلان عن عرض الشراء قفز سهم مستشفى النزهة الدولى، من 62.51 جنيه إلى 85 حاليا.

ويشير آخر نموذج إفصاح لمستشفى النزهة التخصصى، إلى استحواذ المستثمر السعودى، أحمد بن حسن بن فتيحى، على %16 من رأس المال، والذى أكد سابقا لـ “المال” استمراره بالمساهمة فى المستشفى، ويمتلك حازم سمور، عضو مجلس الإدارة 8.3%، فيما تتوزع باقى الحصص بنسب أقل من %5 على مجموعة من الأطباء والأفراد، وحاملى أسهم التداول الحر.

يشار إلى أن الإدارة الحالية لمستشفى النزهة التخصصى، لجأت مؤخرا، لزيادة رأسمالها من 36 إلى 43.2 مليون جنيه، ممولة من الأرباح، بهدف دعم مركزها المالى وتغطية التوسعات، ومنها شراء قطعة أرض بالتجمع الخامس بقيمة 36 مليون جنيه، لإنشاء فرع المستشفى عليها، وخصصت 125 مليونا، لإنشاء الفرع الجديد، وشراء الأجهزة الطبية، إلى جانب تطوير المقر الرئيسى وشراء أجهزة جديدة.

وقال رجل الأعمال السعودى، أحمد بن حسن بن أحمد فتيحى، رئيس مجلس إدارة مجموعة “فتيحى القابضة”، إنه متمسك بنسبة مساهمته فى رأسمال شركة مستشفى النزهة الدولى، والتى تبلغ %16، بعد تلقى الأخيرة عرضا من كليوباترا القابضة، للاستحواذ على كامل أسهمها.

وأشار – فى تصريحات لـ«المال» – إلى أن الإدارة الحالية لمستشفى النزهة استطاعت تحقيق أداء مالى ناجح خلال السنوات الماضية، وزاد عدد الأسرّة بها إلى 110، مما يعزز جدوى الاستثمار بالمستشفى.