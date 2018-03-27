كليوباترا توافق على مقترح مساهم بالتبرع للصحة بـ 10 ملايين جنيه

رجب عزالدينوافقت عمومية شركة مستشفى كليوباترا بجلستها المنعقدة أمس الإثنين على اقتراح أحد المساهمين بالتبرع لوزارة الصحة بقيمة 10 ملايين جنيه.وأبدى أحد مساهمى الشركة (يمتلك أكثر من 5% من الأسهم) رغبته الاسبوع الماضى فى إضافة موضوع التبرع لوزارة الصحة إلى جدول أعمال الجميعة، لدعم استكمال البنية ا

رجب عزالدين

وافقت عمومية شركة مستشفى كليوباترا بجلستها المنعقدة أمس الإثنين على اقتراح أحد المساهمين بالتبرع لوزارة الصحة بقيمة 10 ملايين جنيه.

وأبدى أحد مساهمى الشركة (يمتلك أكثر من 5% من الأسهم) رغبته الاسبوع الماضى فى إضافة موضوع التبرع لوزارة الصحة إلى جدول أعمال الجميعة، لدعم استكمال البنية الأساسية لإحدى وحدات الرعاية الأساسية بتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل.

كما وافقت العمومية على مقترح توزيع حصة من الأرباح على العاملين دون المساهمين بمبلغ قدره 14.2 مليون جنيه وذلك من صافى الأرباح المحققة عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2017.

وارتفعت أرباح شركة مستشفى كليوباترا إلى 118.6 مليون جنيه، خلال العام المالي المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل 89.4 مليون خلال 2016، بارتفاع 32%.

وقفزت إيرادات الشركة ارتفعت إلى 1.12 مليار جنيه خلال 2017، مقارنة بـ 864.4 مليون جنيه في 2016، بزيادة 30%.

واعتمد مجلس الإدارة، فى فبراير الماضى، تسهيلًا ائتمانيًا بقيمة 125 مليون جنيه، مقدم من البنك التجاري الدولي، في إطار رفع كفاءة المستشفيات الحالية، وتجديدها لتقديم أفضل خدمة رعاية صحية للمرضى