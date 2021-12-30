كليوباترا توافق على إدارة مستشفى سكاي للعاملين في «البترول» لمدة 27 عاما

وافقت شركة مستشفي كليوباترا، على استكمال بناء وإدارة وتشغيل مستشفى سكاى المملوكة لعدة شركات تابعة للهيئة العامة المصرية للبترول لمدة 27 عاما.

وقالت مستشفي كليوباترا فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الخميس، إن هذه المستشفى تحت الإنشاء منذ عشر سنوات وتهدف إلى خدمة العاملين فى قطاع البترول والمواطنين.

وتقع مستشفى سكاى بمدينة التجمع الخامس، ويشترك فى ملكيتها صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول، الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو).

كما يساهم فى ملكيتها الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى إلى المدن (تاون جاس)، التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول كما الشركات السابقة.

وفوضت مستشفي كليوباترا العضو المنتدب للشركة ورئيس القطاع المالى للتوقيع على اتفاقية الإدارة والتشغيل والصيانة مجتمعين، على أن تظل ملكية المستشفى طوال فترة العقد وانتهائه للمالكين الحاليين.

ونوهت كليوباترا إلى أن اختيارها لإدارة هذه مستشفى العاملين بالبترول يرجع إلى خبرتها المتراكمة فى مجال إدارة وتشغيل المستشفيات .

مستشفي كليوباترا أكبر كيان طبى خاص فى مصر

مستشفى كليوباترا

وتعد مجموعة مستشفيات كليوباترا، أكبر كيان طبى خاص فى مصر، ويتبع المجموعة فى الوقت الحالى مستشفيات، النيل بدراوى، الشروق، القاهرة التخصصى، كوينز، الكاتب.

وووقعت المجموعة فى سبتمبر 2020 اتفاقية مع مستشفى بداية العاملة فى مجال التخصيب والإنجاب، لنقل أصولها إلى شركة مشتركة يجري تأسيسها حاليًّا بنسبتي مساهمة 60% و40% على التوالى.

وتبلغ قيمة أصول مستشفى بداية للخدمات الطبية حاليًّا 105 ملايين جنيه تقريبًا، وهو مستشفى مملوك للدكتور إسماعيل أبو الفتوح المشهور في مجال الصحة الإنجابية.

وقالت كليوباترا إن طريقة سداد وتسوية باقي قيمة الصفقة ستتم بناء على نتائج أعمال عامى 2021،2022 وفقًا لإفصاح سابق مرسل للبورصة.

إلغاء اتفاقية الاستحواذ على مجموعة ألاميدا مايو الماضى

وأعلنت المستشفى، فى 10 مايو الماضى، إلغاء الاتفاقية الموقعة للاستحواذ على مجموعة “ألاميدا هيلث كير جروب” وإيقاف المفاوضات بشأنها، وفقا لإفصاح مختصر مرسل للبورصة آنذاك.

وكانت المستشفى قد دخلت فى مفاوضات للاستحواذ على شركة «ألاميدا الطبية»- مالكة مستشفيات دار الفؤاد والسلام الدولى، منذ ديسمبر الماضى، لكنها تعثرت بسبب اعتراض جهاز حماية المنافسة.

وتقدمت المستشفى فى 17 مايو الماضى بعرض استحواذ على شركة الإسكندرية للخدمات الطبية بمتوسط سعر 38.53 جنيه للسهم إلا أن المنافسة عليها كانت شرسة لصالح آخرين.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للمجموعة، ارتفاع إيراداتها إلى 1.9 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأول المنتهية سبتمبر الماضى، مقارنة مع نحو 1.3 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

كما كشفت النتائج المرسلة للبورصة 21 نوفمبر الماضى،ارتفاع صافى أرباحها إلى 288.1 مليون جنيه خلال الفترة، مقارنة مع نحو 182 مليونا خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح المجمعة (الأساسى والمخفض) إلى 0.17 جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقارنة مع نصيب بلغ 0.11 جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

بيع 23% من أسهم كليوباترا بجلسة الخميس بقيمة 1.8 مليار جنيه

أحمد عز الدين الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات كليوباترا

وأفصحت إدارة البورصة المصرية اليوم الخميس (30 ديسمبر) عن تنفيذ عرض شراء 23% من أسهم مستشفى كليوباترا بقيمة إجمالية قدرها 1.83 مليار جنيه تقريبا.

وتلقت المستشفي فى 8 ديسمبر الجارى عرضًا من شركة (إم سى آى كابيتال هيلث كير بارتنيرز للرعاية الصحية) لشراء حصة أسهم بقيمة إجمالية متوقعة تتجاوز 2 مليار جنيه تقريبًا.

واستهدف عرض “MCI capital” الاستحواذ على 419.3 مليون سهم (كحد أعلى) بما يعادل 26.21% من إجمالي أسهم مستشفى كليوباترا بسعر 5 جنيهات للسهم.

وكشفت نتيجة العرض استجابة حملة الأسهم الممثلين لنحو 367.8 مليون سهم لعرض الشراء بنهاية فترة سريان العرض المقررة 26 ديسمبر الجاري.

وتعادل تلك الكمية -بحسابات المال – حوالي 23% من إجمالي أسهم الشركة البالغ 1.6 مليار سهم، وهي نسبة أقل بنحو 3.2% عن حد النطاق الأعلى المستهدف لعرض الشراء.

وشملت الأسهم المباعة جزء من حصة المساهم الرئيسى فى كليوباترا (كير هيلث كير إل تى دى )وفقا لتعهد سابق بالتفاعل مع العرض فى حدود حصة (تتراوح بين 7.87% إلى 12% كحد أقصى)، وفقًا لإفصاح مرسل للبورصة 8 ديسمبر.

كما شملت 16.9 مليون سهم خزينة ،قرر مجلس إدارة الشركة التخلص منها بجلسة 22 ديسمبر فى إطار عرض الشراء المقدم .

وحصل سعر العرض على تزكية المجلس فى (19 ديسمبر )،نظريا لارتفاعه بنسبة 14% عن متوسط سعر تداول السهم خلال الستة أشهر الماضية ( بلغ خلالها 4.46 جنيه).

ويستحوذ بنك مصر على 40% من أسهم شركة (إم سى آى كابيتال هيلث كير بارتنيرز للرعاية الصحية (مقدمة عرض كليوباترا) بينما تستحوذ سي آى كابيتال القابضة على 60%، وفقا لما كشفته “المال” وجرى تأكيده فى إفصاح (9 ديسمبر ).

جدير بالإشارة أن شركة سي آى كابيتال القابضة نفسها أصبحت إحدى الشركات التابعة لبنك مصر منذ 16 مارس الماضى بعد صفقة استحواذ على غالبية أسهمها (90%) بقيمة 3 مليارات جنيه تقريبا.