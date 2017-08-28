كليوباترا تعتزم استخدام حصيلة الاكتتاب للاستحواذ على مستشفى جديدة

رجب عزالدين قالت شركة مستشفى كليوباترا، إنها تعتزم استخدام حصيلة الاكتتاب فى زيادة رأسمالها لتوفير سيولة لعملية الاستحواذ على مستشفى جديدة. ووافق مجلس إدارة الشركة، بجلسته المنعقدة -أمس الأحد- على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية بشأن زيادة رأسمال الشركة المصدر من 100 مليون جنيه إلى 800 مليو

رجب عزالدين

قالت شركة مستشفى كليوباترا، إنها تعتزم استخدام حصيلة الاكتتاب فى زيادة رأسمالها لتوفير سيولة لعملية الاستحواذ على مستشفى جديدة.

ووافق مجلس إدارة الشركة، بجلسته المنعقدة -أمس الأحد- على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية بشأن زيادة رأسمال الشركة المصدر من 100 مليون جنيه إلى 800 مليون جنيه، بزيادة قدرها 700 مليون جنيه.

ووافق المجلس على تقديم اقتراح للعمومية بزيادة رأس المال المرخص به من 800 مليون جنيه إلى 2 مليار جنيه.

وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: “نعتزم استخدام حصيلة الزيادة فى جذب وتوفير السيولة النقدية اللازمة لتنفيذ التوسعات المخططة، خلال المرحلة المقبلة بما فى ذلك تأمين مبلغ 580 مليون جنيه من تكلفة الاستحواذ على مستشفى جديدة، تضم 150 سرير بما يتيح للمستشفى توسيع نطاق عملها فى أنحاء الجمهورية”.

وتابع البيان: “دخلت الشركة فى مذكرة تفاهم مع ملاك المستشفى المزمع الاستحواذ عليها ونقوم حاليا باجراء الفحص النافى للجهالة المتعلقة بالاستحواذ”،

ولم يذكر البيان اسم الشركة محل الاستحواذ”.

ومن المقرر تغطية زيادة رأسمال المذكورة عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم الزيادة من خلال إصدار 1.4 مليون سهم، يتم الاكتتاب فيهم بقيمة اسمية 0.50 جنيه للسهم الواحد.

وبذلك يصبح رأسمال الشركة بعد الزيادة 800 مليون جنيه موزعاً على 1.6 مليار سهم، بقيمة اسمية 0.50 جنيه للواحد.

وقالت الشركة إنها ستسخدم جزء من هذه الحصيلة أيضاً فى سداد جزء من القروض والعوائد المستحقة بقيمة 120 مليون جنيه.