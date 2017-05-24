كليوباترا تخطط ﻹضافة مستشفيين جديدين

كشفت شركة مستشفيات «كليوباترا» عن استمرار تبنى سياسة توسعية فى السوق المصرية خلال عام 2017، مشيرة إلى أنها تستهدف إضافة مستشفيين جديدين، أحدهما فى القاهرة و الآخر فى الصعيد، بجانب افتتاح عيادتين بشرق القاهرة.

وقالت هدى يحيى، مدير علاقات المستثمرين بمستشفى «كليوباترا»، إن الإدارة تعتزم افتتاح عيادتين خلال الربع الثالث من العام الحالى، ولاتزال تبحث عن استئجار عدة مبان فى التجمع الخامس والشيخ زايد.

وأكدت – فى تصريحات خاصة لـ«المال»- أنه عقب استئجار المبانى، ستبدأ الشركة مباشرة فى تجهيزها، مشيرة إلى أنه لم يتم تحديد التكلفة اللازمه للتجهيز، وأنه سيتم الاعتماد على السيولة المتاحة لدى الشركة فى تدبير التمويلات.

وأوضحت أن الشركة الانتهاء من إجراءات الاستحواذ على النسبة المتبقية، من مستشفى القاهرة التخصصى، إذ حصلت على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرًا، كما أنها تقوم خلال الفترة الراهنة بالتواصل مع المساهمين لإتمام عملية الاستحواذ.

وأعلنت «كليوباترا» منذ أيام عن موافقة «الرقابة المالية» على نشر إعلان عرض الشراء الإجبارى المقدم للشراء حتى 1.228 مليون سهم، تمثل %46.32 من رأسمال القاهرة التخصصى، بسعر 110 جنيهات للسهم.

وكشف أحمد عز الدين، رئيس «كليوباترا» – فى بيان حصلت «المال» على نسخة منه – اعتزام شركته الاستحواذ على أحد المستشفيات القائمة فى القاهرة، إضافة إلى الاستحواذ على مستشفى آخر فى الصعيد بقدرة استيعابية 200 سرير، بالتزامن مع إنهاء دراسات الجدوى الخاصة بالتوسعات الجديدة فى مستشفى الشروق التابعة، وتشغيل معمل القسطرة المقرر افتتاحه قريبًا بمستشفى «كيلوباترا».

وفيما يتعلق بتأثر رفع نسبة الفائدة على توسعات الشركة، أكدت «هدى يحيى»، أن جميع توسعات الشركة تمول من السيولة الذاتية المتاحة لدى الشركة، وإن كان هناك تأثير من الممكن أن يظهر لاحقًا .

وعلى صعيد نتائج الأعمال، ارتفعت أرباح “كليوباترا” خلال الربع الأول من العام الجارى، محققة 29 مليون جنيه، مقابل 22.5 مليون جنيه، خلال الفترة المقابلة من العام السابق .

وأرجعت الشركة – فى بيان أمس – ارتفاع صافى الأرباح – إلى الزيادة الأخيرة فى أسعار الخدمات الطبية، وهو ما ساهم فى نمو الإيرادات .

وأظهرت القوائم المالية، ارتفاع إجمالى الإيرادات تبلغ 262 مليون جنيه، مقارنة بـ 211 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى، بالتزامن مع ارتفاع التكلفة، والتى بلغت 180.7 مليون جنيه، مقارنة بـ 143 مليونا.

وأكد «عز الدين» أن الوضع الاقتصادى الحالى، سوف يعجل بإعادة تشكيل خارطة قطاع الرعاية الصحية فى مصر، مع مكافحة مستمرة من المستشفيات الصغيرة والمستقلة للبقاء وسط معدلات تضخم غير مسبوقة.

وتضم، “كليوباترا” عدة مستشفيات تابعة، منها النيل بدراوى، والشروق، والقاهرة التخصصى، كما أنها تتبع مجموعة «أبراج» الإماراتية.