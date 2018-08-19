«كليوباترا» تخطط لصفقة استحواذ جديدة بعد توقف «النزهة»

أسماء السيدتتفاوض شركة مستشفيات «كليوباترا»، للاستحواذ على مشروع فى قطاع الصحة بصفقة تتخطى مليارات الجنيهات.قال أحمد عز، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب، إن ملامح الصفقة ستتضح منتصف سبتمبر المقبل، مضيفا: “كليوباترا اضطرت لوقف إجراءات الاستحواذ على حصة حاكمة بمستشفى “النزه



أسماء السيد

تتفاوض شركة مستشفيات «كليوباترا»، للاستحواذ على مشروع فى قطاع الصحة بصفقة تتخطى مليارات الجنيهات.

قال أحمد عز، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب، إن ملامح الصفقة ستتضح منتصف سبتمبر المقبل، مضيفا: “كليوباترا اضطرت لوقف إجراءات الاستحواذ على حصة حاكمة بمستشفى “النزهة” بعدما رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية، عرض الشراء المقدم من كليوباترا، ولكن خلال الفترة المقبلة، قد تكون هناك احتمالية لمعاودة شراء «النزهة» من جديد بعد 6 شهور من اﻵن”.

يُذكر أن “كليوباترا” تقدمت فى 21 يناير الماضى، بطلب للهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة على التقدم بعرض مالى لشراء %100 من أسهم مستشفى النزهة الدولى بالقاهرة بصفقة قيمتها 650 مليون جنيه، إلا أن هيئة الرقابة المالية رفضت نشر العرض مؤخرا.

وارتفعت «كليوباترا» بأرباحها خلال النصف اﻷول من العام الحالى لتسجل 133 مليون جنيه، مقارنة بـ52.6 مليون خلال الفترة المماثلة من العام المنقضى.

وتعليقًا على نتائج الأعمال، قال عز إن الشركة رغم التباطؤ الموسمى المعتاد نجحت بشكل كبير فى تنمية إيراداتها بدعم من رفع إيراد علاج المرضى، تزامنًا مع رفع مستوى الخدمة المقدمة.

وأوضح أنه على صعيد شركة «القاهرة التخصصي» فقد نجحت الشركة فى خدمة 202.630 عميلا بمعدل نمو سنوى %2، موضحًا أنه تم رفع الإيرادات العلاجية، بمستشفى القاهرة التخصصى %28.

وأشار إلى أن الشركة أحرزت تقدمًا ملحوظًا بمشروع العيادات المستقلة المقرر إطلاقة خلال الربع اﻷخير من العام الحالى.

وسجلت كليوباترا إيرادات بقيمة 673.7 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى مقارنة بـ523 الفترة نفسها من العام الماضي، واحتلت مستشفى “كليوباترا” صدارة إيرادات المجموعة، حيث بلغت مساهمتها %45 من إجمالى الإيرادات المجمعة، وتليها مستشفى القاهرة التخصصى بنسبة %19، ثم مستشفى الشروق والنيل بدراوى بقيم متساوية.

وينقسم هيكل ملكية «كليوباترا» لـ%69 لشركة “كير هيلثكير” والباقى للتداول الحر بالبورصة المصرية، وكانت مجموعة كليوباترا قد أعلنت توقيعها عقداً مبدئياً لشراء مستشفى آخر غرب القاهرة، ودخلت فى شراكة لإدارة مستشفى تعليمى فى بنى سويف، وهى تمتلك مستشفيات النيل بدراوى، والشروق، والقاهرة التخصصى.