كليوباترا تتقدم للاستحواذ على مستشفى النزهة التخصصى

يحيى: التمويل ذاتى.. والصفقة تزيد طاقة المجموعة إلى 760 سريراًكتب ـ شريف عمر:تقدمت مجموعة مستشفيات كليوباترا، بعرض للاستحواذ على كامل أسهم شركة مستشفى النزهة التخصصى، بسعر 90 جنيها للسهم، لتكون الأخيرة – حال إتمام الصفقة –، خامس مستشفى تتبع المجموعة.قالت هدى يحيى، مديرة علاقات الم

يحيى: التمويل ذاتى.. والصفقة تزيد طاقة المجموعة إلى 760 سريراً





كتب ـ شريف عمر:

تقدمت مجموعة مستشفيات كليوباترا، بعرض للاستحواذ على كامل أسهم شركة مستشفى النزهة التخصصى، بسعر 90 جنيها للسهم، لتكون الأخيرة – حال إتمام الصفقة –، خامس مستشفى تتبع المجموعة.

قالت هدى يحيى، مديرة علاقات المستثمرين بالمجموعة، إن الأخيرة تنتظر موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على مشروع عرض الشراء الإجبارى، تمهيداً لبدء الإجراءات التنفيذية، التى من المرجح أن تتم خلال النصف الأول من العام الجارى.

وأعلنت «كليوباترا» فى بيان للبورصة أمس، تقدمها للاستحواذ على 7.2 مليون سهم، تمثل كامل أسهم «النزهة»، بسعر 90 جنيها للسهم، بقيمة إجمالية 684 مليون جنيه.

ويشير آخر نموذج إفصاح لمستشفى النزهة التخصصى، إلى استحواذ المستثمر السعودى، محمد بن حسن بن فتيحى، على %16 من رأس المال، ويمتلك حازم سمور، عضو مجلس الإدارة %8.3 من الأسهم ، فيما تتوزع باقي الحصص بنسب أقل من %5 على مجموعة من الأطباء والأفراد، وحاملي أسهم التداول الحر.

وأكدت «يحيى» فى تصريحات خاصة لـ «المال»، أن «كليوباترا» ستعتمد فى تمويل الاستحواذ على مواردها الذاتية، بالإضافة إلى حصيلة زيادة رأسمالها الأخيرة، لافتة إلى أن المجموعة تمتلك سيولة حاليا تقترب من 400 مليون جنيه.

كانت «كليوباترا» قد أنهت العام الماضى، إجراءات زيادة رأسمالها بنحو 700 مليون جنيه، لتوظيفها بواقع 580 مليون جنيه لتمويل توسعاتها المستقبلية من خلال الإستحواذ على 3 مستشفيات جديدة، والباقى لسداد فوائد قروض.

أوضحت «يحيى» أن الطاقة الاستيعابية للنزهة تبلغ 110 أسرة، وهي تعمل بجميع التخصصات العلاجية، مشيرة إلى أن «كليوباترا» ستسعى بعد الاستحواذ، لدمج «النزهة» ضمن منظومتها المتكاملة للرعاية الصحية، بمستشفياتها التابعة، بالتزامن مع استمرار عمليات تطوير الأقسام العلاجية المختلفة.

ولفتت إلى أن عدد أسرة مجموعة كليوباترا فى السوق المصرية، يصل فى حال نجاح الاستحواذ إلى 760 سريرا، وأكدت أن المجموعة تخطط لتجاوزها 1000 سرير، خلال العام الحالى، من خلال الاستحواذ على مستشفيين آخرين بمصر، الأول بغرب القاهرة، والثانى فى بنى سويف، إلى جانب التوسعات المستمرة فى إنشاء العيادات الطبية.

وأشارت لتولى المجموعة المالية هيرمس، دور المستشار المالى لعرض الشراء، فيما يتولى مكتب معتوق بسيونى للاستشارات القانونية، مهام المستشار القانونى.

وارتفع سهم النزهة فى تعاملات أمس، ليصل إلى مستوى 68.75 جنيه، بنسبة 9.9%، فيما صعد سهم كليوباترا بنحو %5.5، ليصل إلى 4.84 جنيه.

وعلمت «المال» أن فتيحى – أكبر مساهم بمستشفى النزهة منذ 4 سنوات -، يعتزم الاستجابة لعرض الشراء، بغرض التخارج، كما يتجه مساهمين من مجلس الإدارة للاستجابة أيضا.

وتوقعت مصادر لـ «المال»، استجابة معظم المساهمين، خاصة في ظل ضعف التداول على السهم، فضلا عن عدم وجود تكتل للمساهمين الرئيسين، وأضافت المصادر أن إدارة «النزهة»، ستقوم بتعين مستشار مالى مستقل، لتقييم المستشفى قبل اتخاذ القرار النهائى.

ولجأت مستشفى النزهة التخصصى، مؤخراً، لزيادة رأسمالها من 36 إلى 43.2 مليون جنيه، ممولة من الأرباح، بهدف دعم مركزها المالى وتغطية التوسعات، ومنها شراء قطعة أرض بالتجمع الخامس، بقيمة معلنة قاربت 36 مليون جنيه، لإنشاء فرع للمستشفى عليها، كما خصصت 125 مليون جنيه، لإنشاء الفرع الجديد، وشراء الأجهزة الطبية، إلى جانب تطوير المقر الرئيسى، بشراء أجهزة جديدة.

وخلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضى، حقق مستشفى النزهة صافى ربح بلغ 25.3 مليون جنيه، مقابل 23.4 مليون جنيه، فى الفترة المماثلة من 2016، بنسبة نمو %8، مستفيدة من ارتفاع الإيرادات إلى 124.7 مليون جنيه، مقابل 105.1 مليون جنيه.

وتمتلك كليوباترا القابضة، 4 مستشفيات فى السوق المصرية، هى كليوباترا، والقاهرة التخصصى، والنيل بدراوى، والشروق، إلى جانب العديد من الوحدات والعيادات العلاجية.

فيما تسيطر شركة كريت هيلثكير، التابعة لمجموعة أبراج كابتيال للاستثمار المباشر، على النسبة الأكبر من ملكية كليوباترا، بحصة %80، وفقاً لاخر نموذج إفصاح للشركة فى البورصة، وارتفعت أرباح الأخيرة خلال الشهور التسعة الأولى من 2017، لتسجل 84.6 مليون جنيه، مقابل 52.8 مليون جنيه، فى الفترة المناظرة من 2016.