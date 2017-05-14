كليوباترا : الرقابة المالية وافقت على عرض شراء القاهرة التخصصي

رجب عزالدينقالت شركة مستشفى كليوباترا إن هيئة الرقابة المالية وافقت على نشر اعلان عرض الشراء الاجبارى لـ 1.228.618 سهم تمثل نسبة 46.32% من أسهم شركة مستشفى القاهرة التخصصى.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: " نعتزم تنفيذ العملية وفقا لاحكام الباب الثانى من اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس ال

رجب عزالدين

قالت شركة مستشفى كليوباترا إن هيئة الرقابة المالية وافقت على نشر اعلان عرض الشراء الاجبارى لـ 1.228.618 سهم تمثل نسبة 46.32% من أسهم شركة مستشفى القاهرة التخصصى.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: ” نعتزم تنفيذ العملية وفقا لاحكام الباب الثانى من اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال رقم 95 لسنة 1992″.

ووافق مجلس إدارة كليوباترا، في 14 ديسمبر الماضى، على اعتماد القيمة العادلة لسهم شركة مستشفى القاهرة التخصصي بمبلغ 176 جنيهاً للاستحواذ على باقي أسهمها.

وعينت الشركة المجموعة المالية هيرميس كمستشار مالي للاستحواذ .

وتمتلك مستشفى كليوباترا نحو 52.72% من أسهم مستشفى القاهرة التخصصي، بالإضافة إلى 99.99% من مستشفى الشروق، و99.92% من مستشفى النيل بدراوي.

ويبلغ رأسمال كليوباترا 100 مليون جنيه، موزعاً على 200 مليون سهم، بقيمة اسمية 0.5 جنيه للسهم.