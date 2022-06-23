«كليك آى تى إس» سلمت مفاتيح ربط ونقاط اتصالات لاسلكية للحى الحكومى بالعاصمة الإدارية

انتهت شركة «كليك آى تى إس» لحلول تكنولوجيا المعلومات من توريدات أجهزة مفاتيح ربط ونقاط اتصالات لاسلكية لخدمات الإنترنت «ACCESS POINT» ووحدات تخزين لكاميرات المراقبة فى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتعرف مفاتيح الربط «Switches بأنها أجهزة تربط أجزاءً بشبكة الإنترنت ببعضها البعض مثل الحاسبات الآلية والطابعات.

وقال هشام توفيق، مدير حلول شركة «HPE» لأعمال المؤسسات بالشركة إن حجم استثمارات المشروعين يتراوح من 18 إلى 19 مليون دولار ويأتى ضمن أعمال البنية التحتية للاتصالات داخل الحى الحكومى فى العاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن «كليك آى تى إس» تعد شريكا إستراتيجيا لشركة «آروبا» العالمية بمصر فى مجال أنظمة مفاتيح الربط ونقاط الاتصالات اللاسلكية.

وأكد – فى تصريحات خاصة لـ«المال»- على هامش مشاركة الشركة فى قمة «IDC» لرؤساء شركات تكنولوجيا المعلومات خلال الأسبوع الماضى -أن «كليك آى تى إس» تأسست عام 1999 وتعمل فى تقديم حلول مراكز البيانات وأنظمة تأمين المعلومات ووحدات التخزين وأجهزة الخوادم الرئيسية، كما تعد من أكبر شركاء «HPE» فى مصر.

وكشف «توفيق» عن نمو حجم أعمال شركته بنسبة تتراوح من %20 إلى %25 سنويا، لافتا إلى أنها تدرس التوسع فى أسواق أفريقيا ومنها نيجيريا ورواندا وتنزانيا بعد استقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية عالميا.

وتابع: «نحرص على المشاركة فى تنفيذ خطة الدولة نحو التحول الرقمى ورؤية مصر 2030 لمواكبة احتياجاتها التكنولوجية تزامنا مع الطفرة التى يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منوها بأن «كليك آى تى إس» لديها تعاقدات مع أكثر من 250 عميلا فى قطاعات اقتصادية مختلفة وفريق عمل يضم 340 موظفا».

على صعيد آخر، أكد «توفيق» أن شركته تبحث كذلك المشاركة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» داخل مدن الصعيد فى ظل اهتمام الحكومة برفع قدراتها التكنولوجية، من خلال أماكن مصغرة لتقديم خدمات حكومية مميكنة للمواطنين. يذكر أن وزارة الاتصالات تعتزم البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير شبكة كابلات الألياف الضوئية فى مدن «حياة كريمة» خلال العام المالى المقبل باستثمارات 40 مليار جنيه فى ضوء رؤية الحكومة بأهمية توفير الإنترنت الفائق السرعة كأحد مقومات توفير حياة كريمة للمواطنين إذ تبلغ تكلفة توصيل كابلات الألياف الضوئية لقرى المرحلة الأولى من المبادرة إلى نحو 5.8 مليار جنيه