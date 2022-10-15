كلية Everest Business School لإدارة التدريب تغلق جولة تمويلية بقيادة مستثمر كويتي

نجحت كُلية Everest Business Schoolلإدارة الأعمال المتخصصة في التعليم والتدريب في إغلاق جولة تمويلية لم تفصح عن قيمتها، بمشاركة مجموعة من المستثمرين الملائكة، وبقيادة أحد المستثمرين الاستراتيجيين من الكويت، وتستهدف Everest Business School استخدام التمويل في توسيع عملياتها في عدد من الأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجذب أكبر فئة من راغبي التأهيل الأكاديمي والمهني. تأسست Everest Business School التي يقع مقرها في لندن بالمملكة المتحدة عام 2015، وتم اعتمادها كمُقدم تعليم في المملكة المتحدة، وتنوي تركيز عملياتها في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتعد Everest Business School أول كلية إدارة أعمال متعددة من نوعها في الشرق الأوسط. تمنح الكلية درجة الماجستير الأكاديمي التخصصي و التنفيذي، من خلال ثلاثة تخصصات أساسية هم “إدارة الأعمال، والإدارة المالية، وبرامج الأعمال الطبية”.

تقدم Everest أيضًا خدمات مؤسسية تغطي الاستشارات الإدارية وبرامج تدريب التحول والشمول بالشركات بالإضافة إلى الحلول المبتكرة للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

تطور Everest إستراتيجية تركز على الأسواق الناشئة، على أن ينصب التركيز الاستراتيجي الرئيسي حاليًا على السوقين المصري والسعودي.

قالت الدكتورة ندى الشاذلي الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لكُلية Everest Business School: “هدفنا هو بناء خبراء ورواد أعمال في المستقبل، وبما أن التكنولوجيا تهيمن على جميع جوانب حياتنا وخلق وظائف جديدة، كان يجب تطوير طريقة جديدة للتعلم لتتوافق مع المسار السريع المذهل الذي هو المسار الوظيفي للمستقبل”.

تمتلك الدكتورة ندى الشاذلي خبرة طويلة في إدارة الأعمال ودعم رواد الأعمال، وقدمت خدمات إدارية وإشرافية ومساعدة لنحو 34 طالب دكتوراه وماجستير في أنشطتهم البحثية في مصر والمملكة المتحدة وإيطاليا، إلى جانب خبرتها المتنوعة في إدارة الشركات.

حصلت الشاذلي على درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في الاقتصاد والعلوم السياسية وماجستير إدارة الأعمال في الإدارة الإستراتيجية من جامعة ويلز بالمملكة المتحدة ودبلوم في إدارة التكنولوجيا المالية من جامعة أكسفورد ودبلوم في أخلاقيات التكنولوجيا المالية والمخاطر من جامعة هونج كونج.

اعُتمدت ندى كمحاضرة في 8 جامعات مصرية كما تقدم الاستشارات في المشاريع البارزة في عدة قطاعات.