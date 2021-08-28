كلية تجارة الإسكندرية تناقش فى مؤتمرها التاسع عشر خارطة مصر الرقمية

بعنوان : ( دور الابتكار والمعرفة والرقمنة في دعم منظمات الأعمال ) يومي 9 و10 سبتمبر

تقيم كلية التجارة – جامعة الاسكندرية مؤتمرها العلمي التاسع عشر الدولي بعنوان : ( دور الابتكار والمعرفة والرقمنة في دعم منظمات الأعمال ) يومي 9 و10 سبتمبر المقبل بمقر الكلية ، وعبر البث الإلكتروني برئاسة الدكتور السيد الصيفي عميد الكلية ، بمشاركة عدد من الخبراء والوزراء السابقين والنواب وأساتذة الجامعات المصرية والتنفيذين واتحاد الغرف العربية.

وقال الدكتور علاء الغرباوى نائب رئيس المؤتمر ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة، إن المؤتمر يشهد هذا العام حضورا كبيرا من قادة الفكر والاقتصاد والإعلام والجامعات والخبراء الاستراتيجيين لمناقشة قضايا الابتكار والمعرفة والرقمنة ودورهم في تغير الحياة الأقتصادية والتعليمية والمؤسسية للاقتصاد والمجتمع والواقع المصري.

حيث يعرض الدكتور عبد الوهاب غنيم مستشار رئاسة الجمهورية للرقمنة ونائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي خارطة مصر الرقمية الحديثة وتأثيرها على الحياة الرقمية والتكنولوجية في كافة نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية في مصرخلال العشر سنوات القادمة.

كما سيتم عرض اتجاهات الثورة الصناعية الرابعة وتأثيرها على منظمات الأعمال من خلال كلمة الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق وأمين عام اتحاد الغرف العربية، بينما يعرض الدكتور يسري الجمل وزير التعليم الأسبق الممارسات المتميزة للجامعات في صناعة المزايا التنافسية.

يشمل المؤتمر مشاركة من الكاتب والخبير الاستراتيجي الدكتور عبد المنعم سعيد وعضو مجلس الشورى الأسبق بعرض ملف ( مصر والثورة الرقمية ).

كما سيطرح الدكتور أحمد صقر عاشور أستاذ الإدارة الاستراتيجية بكلية التجارة جامعة الإسكندرية آفاقا جديدة للحوكمة الاقتصادية والمؤسسية.

ويعرض الدكتور عبد السلام أبو قحف عميد كلية تجارة دمنهور الأسبق وأستاذ إإدارة الأعمال الدولية فكر الإبداع والابتكار وتشكيل المستقبل.

كما سيتم خلال يومي المؤتمر مناقشات وعرض مجموعة تجارب مبتكرة تعكس التغير الدائم في النواحي الاقتصادية والابتكارية في الحياة المصرية مثل تجربة البريد المصري للتحول الرقمي وكذلك الممارسات المبتكرة للبنك الأهلى المصري .

وإلقاء الضوء على المعرفة والاستدامة في المدن الذكية وعرض تجربة زراعية لزراعة محاصيل بالدلتا والصعيد بديلة للقمح لاستخدامها في إنتاج الخبز المصري من أكاديمية مدينة السادات.