كلية القانون بالجامعة البريطانية تستضيف مسابقة المحكمة التصويرية الأفريقية

تستضيف كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، مسابقة المحكمة التصويرية الأفريقية، بالتعاون مع جامعة بريتوريا بجنوب أفريقيا.

يأتي ذلك في الفترة من 25 وحتى 30 يوليو الجاري، وبرعاية الدكتور محمد لطفي, رئيس الجامعة البريطانية، والأستاذ الدكتور حسن عبد الحميد عميد كلية القانون.

ويشارك في حفل الافتتاح المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي القضاة، وسامح عاشور، نقيب المحامين السابق وعضو مجلس الشيوخ، والمستشار علاء الشيمي، ممثل عام وزارة العدل.

الجامعة البريطانية في مصر

كما يشارك المستشار عبد العزيز سلمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبد الحميد النجاشي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.. فضلا عن كبار الشخصيات الدبلوماسية المصرية والأفريقية والإقليمية وسفراء الدول المشاركة في المسابقة.

وتتنافس في المسابقة جامعات من معظم الدول الأفريقية، حيث تجري فعالياتها بأربع لغات.

وتنصب المسابقة على قضية افتراضية تتناول أحدث المسائل القانونية على الساحة الدولية.

وتعد مسابقة المحاكم التصويرية الأفريقية، إحدى كبرى مسابقات المحاكم التصويرية الإقليمية على مستوى العالم، إذ تنعقد منذ ما يزيد على الثلاثين عامًا.

ويشارك فيها أكثر من 40 فريقًا يمثلون 20 دولة أفريقية.

وتهدف المسابقة إلى تحسين المستوى الفني لطلّاب القانون وإثقال مهاراتهم القانونية، والتنافس لعرض حججهم القانونية لحل القضايا المختلفة، على أن تكون هذه الحلول في صورة مذكرات مكتوبة، وفي مرحلة لاحقة في صورة مرافعات شفهية.

يأتي ذلك في إطار حرص الجامعة البريطانية على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026 لمصر، بما يتماشى مع فلسفة الجامعة الهادفة إلى التوسع الإقليمي والتعددية.