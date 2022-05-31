كلية العلوم بجامعة الإسكندرية تنظم قافلة طبية وتوعوية لمنطقة أبيس7

نظمت كلية العلوم بجامعة الإسكندرية، قافلة طبية وتوعوية بمنطقة أبيس 7 لمدة 7 أيام في الفترة من 21 وحتى 28 مايو 2022، استهدفت حوالي 250 فردا من مختلف الفئات، وذلك بالتعاون مع كليتى طب الأسنان والتمريض، المعهد العالي للصحة، وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة.

جاء ذلك تماشيا مع خطة الدولة لتطوير القرى المصرية وضمن أنشطة مبادرة حياة كريمة لدعم بناء الإنسان، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، وإشراف الدكتور محمد أبو النجا القائم بتسيير أعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقام أعضاء القافلة بعدة أنشطة توعوية وطبية مختلفة، حيث شاركت كلية طب الأسنان من خلال أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والتمريض والفنيين والطلاب وسيارة العلاج التابعة للكلية فى فحص وتقديم خدمات التشخيص الطبى والخدمات العلاجية لعدد 208 من المرضى الكبار والأطفال.

كما تم تحويل عدد 24 من الحالات للعيادات بكلية طب الأسنان لعمل الإجراءات الطبية والعلاجية اللازمة، وشاركت كلية التمريض بفريق من أعضاء هيئة التدريس بالتوعية بأمرض السكر وضغط الدم المرتفع والسمنة وزيادة الوزن كعوامل خطورة للأمراض والوقاية والكشف المبكر لسرطان الثدى ومشورة ما قبل الزواج.

وتم إجراء عدد من القياسات للمترددين من سكان القرية مثل مستوى السكر بالدم ومستوى ضغط الدم والطول والوزن وحساب كتلة الجسم.

وشارك المعهد العالى للصحة بفريق من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والفنيين بعمل تقييم للبيئة الداخلية لـ 7 منازل بالقرية، وذلك من خلال قياسات تركيزات ملوثات الهواء كالأتربة العالقة المستنشقة وتركيز الغازات غير العضوية وتركيزات بعض مركبات الأبخرة العضوية مثل البنزين والطولوين والزايلين و الإيثيل بنزين والبيوتان والبروبان.

كما تم قياس مستويات الإضاءة والضوضاء والتهوية والحرارة والرطوبة النسبية بالمنازل، وكذلك تم تجميع إسنبيان عن العلاقة بين أعراض الجهاز التنفسي وجودة الهواء الداخلي من أهالي القرية، وشاركت شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة بتوفير عربات نقل المخلفات وخدمة جمع القمامة.