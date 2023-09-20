كليبات غنائية بتقنية الذكاء الاصطناعي لأول مرة.. بلا روح والتكلفة الإنتاجية أكبر

أصدر أكثر من مطرب أغنية جديدة بتقنية الذكاء الاصطناعي للجمهور لأول مرة ، أبرزهم النجم هاني شاكر بأغنيته الجديدة ” مروق” كلمات وألحان مصطفى شكري، وتوزيع أحمد أمين، وإنتاج محمد علام من كيوب ميوزك، ومكس وماستر متقنة أسامه الهندي.

وكذلك النجم محمد حماقي قدم مؤخرا كليب ” حبيب المقابلة” كلمات تامر حسين، ولحن عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وإخراج يوسف حماد.

أيضا قدم النجمان محمود العسيلي وحمزة نمرة كليبات غنائية جديدة بموسم صيف 2023 ، بتقنية الذكاء الاصطناعي لأول مرة .

مها متبولي : فكرة الذكاء الاصطناعي لايمكن أن يعطي المتلقي الاحساس والروح للفنان

أعربت الناقدة مها متبولي عن كون فكرة الذكاء الاصطناعي جديدة في مضمونها ومحتواها ، وهي مثل السوشيال ميديا كنا رافضين لوجودها في البداية لكن أصبحت في حياتنا أمرا واقعا ، لذلك الذكاء الاصطناعي أمرا واقعا ومخيفا الفترة القادمة .

حيث أن فكرة الذكاء الاصطناعي لايمكن أن يعطي المتلقي الاحساس والروح للفنان أو المطرب ، فلا يمكن أن يقدم الذكاء الاصطناعي احساس وروح هاني شاكر في الغناء أبدا وفق” متبولي “.

أضافت أن هاني شاكر ومحمد حماقي قررا تقديم أفكار جديدة في كليباتهم الغنائية بالذكاء الاصطناعي ، فهي نقلة مميزة لهم لكن هذه الأفكار لايمكن مقارنتها بأصالة ماكنا نستمع له من المطربين في الماضي بفترة الثمانينات والتسعينات .

صلاح عطية : الأمر يحتاج لتكلفة إنتاجية كبيرة ليظهر بصورة جيدة ،

وقال الشاعر الغنائي والمنتج الموسيقى صلاح عطية ، أن فكرة الذكاء الاصطناعي في هذه الكليبات أحدث لها اضافات كثيرة في الصورة وتحريك الشخصيات به .

أردف قائلا أن الأمر يحتاج لتكلفة انتاجية كبيرة ليظهر بصورة جيدة ، لكن تفتقد للروح مثلما ظهرت “كروما” في الكليبات الغنائية فلم تغني عن تقديم مشاهد طبيعية فيها .

أكد عطية أنه لامانع من تقديم أفكار جديدة مثل الذكاء الاصطناعي للجمهور ، لكن الأهم ألا نلهث وراء الموضة السائدة فقط وانما الأفضل هو تأثيرها مع المستمع والمشاهد .

أكرم عادل : فكرة الذكاء الاصطناعي ستصبح تقليدية بعد فترة من الوقت

يرى الموزع الموسيقي أكرم عادل أن هذه الأفكار تطورا جديدا لما يحدث حاليا في الكليبات الغنائية.

ولفت الى أن هذه الأفكار تعتمد على وجود فكرة معينة ويتم تنفيذ ” جرافيك ” او ” موشين” عليها بشكل جديد يكون مختلف عن الكليبات الغنائية المعتمدة على ” ريلايكس ” التقليدية السنين الماضية التي كانت تطرح السنين الماضية .

أكد عادل أن فكرة الكليبات الغنائية التي قدمت بطريقة ” ريلايكس ” في بداية الأمر كانت غريبة على الجميع ، لكن حاليا أصبحت فكرة تقليدية تماما.

لذلك فكرة الذكاء الاصطناعي ستصبح تقليدية بعد فترة من الوقت ، وستختفي أو تقل أهميتها تدريجيا .