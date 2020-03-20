كليبات عيد الأم بتوقيع محمد نور ونجوان للمرة الأولى

وأشار إلى أننا يجب أن نعود لجذرونا المصرية الشرقية وتطويرها موسيقيا في الوطن العربي ، حتى نقدم أغنيات ناجحة خلال الفترة المقبلة .

يسعى أغلب المطربين إلى تقديم كليبات جيدة مع احتفال الشعب المصري بعيد الأم يوم 21 مارس ، ويشارك في هذه المناسبة بكليبات غنائية جديدة للمرة الأولى في مسيرتهم الفنية ، الفنان محمد نور أحد أعضاء فريق واما الغنائي بكليب جديد بعنوان” أمي” والتي يقدمه من فيلم ورقة جمعية ، كلمات أحمد علاء الدين وتوزيع موسيقي زووم وألحان محمد نور “دعوتك بالذات” وسيقوم بتصويره مع المخرج وليد جنيدي .

وكذلك تطرح المطربة الشابة نجوان كليب لعيد الأم ألحان عصام إسماعيل وكلمات وليد رياض .

أحمد الناصر: أتمنى أن تظهر هذه الكليبات بصورة مميزة

قال الملحن أحمد الناصر إنه يتمنى أن تزيد الأغنيات والكليبات في عيد الأم خلال الأيام القادمة ، لكن بشرط أن يكون مستواها الفني راقيا ومميزا .

وأضاف أن هذه المناسبات يجب أن يتواجد فيها فنانون حقيقيون وموهوبون وليس مغني مهرجانات مثل ” مدفعجية ” وغيرهم ، لأن لكل مهنة دخلاء عليها ، ونتمنى أن يقل عددهم في مهنة الغناء والفن خلال الفترة المقبلة .

وتابع إنه يتمنى أن تكون هذه الكليبات مميزة ومختلفة للجمهور ولا تكون مجرد أغنيات تنتهي ذكراها مع مرور الوقت.

مصطفى العسال : لست مع تقديم كليبات في المناسبات

قال الملحن مصطفى العسال إن الكليبات التي تقدم للمناسبات لاتكون مميزة كثيرا ، لأن الجمهور لايزال يحب مشاهدة كليب ست الحبايب في مناسبة عيد الأم .

وتابع أنه يعني ذلك لايوجد كليب لأغنية أصيلة حتى الآن طرحت في عيد الأم منذ سنوات ، لافتا إلى أننا يجب أن نعتمد على الفلكلور المصري من النوبة وغيرها من الأصول المصرية .

وأشار إلى أننا يجب أن نعود لجذرونا المصرية الشرقية وتطويرها موسيقيا في الوطن العربي ، حتى نقدم أغنيات ناجحة خلال الفترة المقبلة .

زين نصار : لها قيمة وأفضل من مناسبات أخرى

ويرى الناقد زين نصار أن هذه الكليبات تكون ممتعة كثيرا للأمهات ، خاصة لو كان فيها تكريم لهم وقدمت بصورة منظمة .

واعرب عن كون الكليبات التي تطرح فى عيد الأم لها قيمة أهم بكثير من الأغنيات التي تقدم في أي مناسبة أخرى خلال العام ، وليست لها أي قيمة وتكون بهدف الربح والبيزنس فقط .

ولفت إلى أن كليبات عيد الأم تذكر الجمهور بقيمة الأم في حياتنا والتضحيات التي تقدمها كل أم مصرية لأبنائها والمشقة التي تواجهها في تربيتهم .

ويضيف أن أي مطرب يقدم أغنية مصورة بمناسبة عيد الأم ، يعي جيدا أهمية هذه المناسبة وقيمتها بالنسبة لجمهوره .

أحمد الروبي : تساهم في إضفاء سعادة كبيرة للأمهات

بينما يرى الفنان الشاب أحمد الروبي أن هذه الكليبات التي تطرح بمناسبة عيد الأم ، تساهم بصورة كبيرة في تضخيم هذه المناسبة في أعين الجمهور .

وتابع قائلا إنها تذكر الكثيرين بمناسبة عيد الأم ، لافتا إلى أنها تضفي سعادة كبيرة على الأمهات ، حيث يسعى أفراد الأسرة المصرية لإضفاء سعادة كبيرة لأمهاتهم .

وأشار إلى أن المصريين يحتفلون بأمهاتهم طيلة الوقت ، لكن هذه المناسبة تكون خاصة جدا وتساهم هذه الكليبات في عيد الأم في أن يكون هذا اليوم مميزا عن باقي أيام السنة بالنسبة لكل أم مصرية .