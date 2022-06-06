كليبات الصيف بتوقيع كارول سماحة والحلاني وصبري.. بحث عن سعادة الجمهور ومشاهداته

تبحث كليبات موسم الصيف عن سعادة الجمهور بإيقاعات سريعة وكلمات رشيقة، مثلما قدمت النجمة اللبنانية كارول سماحة الساعات الأخيرة كليبها الجديد ” أجازة” أخراج بتول عرفة ، وظهرت في الكليب باطلالة عصرية مبهجة تناسب معاني الأغنية .

أيضا طرح النجم اللبناني عاصي الحلاني الذي طرح كليبه الجديد ” ضحكة حبيبي” ، وظهر فيه بلوك شبابي مميز وتميزت الأغنية بطابع المقسوم الايقاعي الخفيف .

كما طرح الساعات الأخيرة النجم رامي صبري كليبه الجديد “هيّ” الذي تعاون فيها مع الشاعر نادر عبد الله والموزع الموسيقي جلال حمداوي والأغنية من ألحان رامي صبري ، وذلك تمهيدا لاستقبال موسم الصيف يوليو القادم .

ياسر عصام : شيء مميز مع اقتراب موسم الصيف يوليو المقبل

يرى المخرج ياسر عصام أن هذه الكليبات ضرورية جدا أن تقدم من كثير من نجوم الغناء هذه الأيام ، لاسيما مع اقتراب موسم الصيف .

وأضاف أن أي مطرب لو قام بطرح كليب درامي حاليا ، لن يكون في صالحه أبدا ، حيث أن الجمهور بعد أزمة كورونا يبحث عن أي شي يسعده ويساهم في رسم بهجة في حياته .

وتابع: “لذلك كليبات رامي صبري وعاصي الحلاني وكارول سماحة الجديدة المبهجة ، شيئا مميزا مع اقتراب موسم الصيف يوليو القادم” ، لافتا إلى أن الصيف يتناسب مع نوعية هذه الكليبات تماما .

زين نصار : هذه الأسماء الكبيرة لاتغامر بنجوميتها وشهرتها التي حققوها منذ سنوات لذلك يقدمون المتميز

من جانبه أوضح الناقد الموسيقي زين نصار أن هؤلاء النجوم مميزين بأصواتهم وموهبتهم وفنهم سواء عاصي الحلاني أو كارول سماحة ورامي صبري أيضا .

ونوه إلى أن هذه الأسماء الكبيرة لاتغامر بنجوميتها وشهرتها التي حققوها منذ سنوات في مسيرتهم الفنية ، لذلك ينتقون كلمات أغنياتهم ومستوى كليباتهم أيضا .

ولفت إلى أن الجمهور في مود لاستقبال موسم الصيف بأغنيات مبهجة ايقاعية خفيفة ، وبعيدا عن طابع الأغنية العاطفية الدرامية .

فارس فهمي : عاصي الحلاني مستوى أغنياته مميز دائما

وأوضح الملحن والمخرج فارس فهمي أن تواجد الموديلز في الكليبات الغنائية لتعويض ضعف الأغنية أحيانا كثيرة .

ولفت إلى أن الكليب مفترض ألأ يتواجد فيه عدد كبير من الموديلز ، لأن ذلك يحدث تشتت للمستمع أثناء مشاهدة الأغنية .

ويضيف أن عاصي الحلاني مستوى أغنياته مميز دائما ، وبالطبع كليباته الغنائية تكون مختلفة منذ سنوات ، كل كليب يقدمه خاصة بموسم الصيف يكون مبهج ومختلف مثل أغنيات ” بحبك وبغار ” و” مثل الكذبة” و” ان كان عليا” وغيرها .