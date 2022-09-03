بدأ اليوم السبت 3/9/2022 تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة 2022، كليات تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمي رياضة بالدرجات، للمرحلة الثالثة عبر موقع التنسيق الإلكتروني بوابة الحكومة المصرية للطلاب الناجحين في الدور الثاني لامتحانات الصف الثالث الثانوي 2022.

بوابة “المال تنشر كليات تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمي بالدرجات من خلال هذا التقرير..

كليات تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمي رياضة بالدرجات

يستقبل موقع التنسيق الإلكتروني بوابة مصر الرقمية بوابة الحكومة المصرية تسجيل رغبات المرحلة الثالثة والأخيرة لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني 2022، بداية من السبت الموافق 3 سبتمبر وحتى الأربعاء 7 سبتمبر 2022 بحد أدنى 205 درجات للشعبتين العلمي والأدبي لطلاب الصف الثالث الثانوي 2022.. وفيما يلي كليات تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمي رياضة بالدرجات:

آداب بني سويف 245.5

تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 245.0

الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم 245.0

آداب أسوان 245.0

آداب دمياط 245.0

حقوق حلوان 245.0

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية 245.0

حقوق المنصورة 244.0

آداب بنات عين شمس 244.0

دار العلوم انتساب موجه المنيا 244.0

الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات رياضة 244.0

آداب انتساب موجه الإسكندرية 244.0

ك.ت. فني رى وصرف ومساحة قنا 244.0

حقوق طنطا 243.5

عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ رياضة 243.0

اقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 243.0

تربية المنيا رياضة 243.0

حقوق بنها 243.0

آداب انتساب موجه الزقازيق 243.0

آداب المنيا 243.0

آداب انتساب موجه المنصورة 242.0

تربية نوعية القاهرة 242.0

اقتصاد منزلى بنات عين شمس 242.0

تربية (طفولة) سوهاج 242.0

آداب أسيوط 242.0

ك.ت. فني رى وصرف ومساحة المطرية 242.0

آداب الوادي الجديد 241.0

حقوق المنوفية بشبين الكوم 241.0

آداب انتساب موجه القاهرة 240.0

آداب انتساب موجه بنها 240.0

آداب سوهاج 240.0

دار العلوم انتساب موجه أسوان 240.0

حقوق مدينة السادات 239.0

حقوق كفر الشيخ 239.0

آداب انتساب موجه عين شمس 237.0

العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر 237.0

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 237.0

العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس 236.0

تربية جنوب الوادي رياضة 236.0

حقوق انتساب موجه بني سويف 236.0

حقوق انتساب موجه القاهرة 236.0

آداب انتساب موجه دمنهور 236.0

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية 235.5

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 235.0

تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 235.0

حقوق انتساب موجه الزقازيق 235.0

آداب انتساب موجه طنطا 235.0

تربية السويس رياضة 235.0

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر 235.0

حقوق انتساب موجه أسوان 234.5

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 234.0

آداب انتساب موجه حلوان 234.0

حقوق انتساب موجه الإسكندرية 234.0

حقوق انتساب موجه أسيوط 234.0

حقوق انتساب موجه عين شمس 233.0

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 233.0

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 233.0

اقتصاد منزلى حلوان 233.0

تربية نوعية عين شمس 233.0

تربية قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 233.0

آداب انتساب موجه كفر الشيخ 233.0

تربية كفر الشيخ رياضة 232.5

آداب انتساب موجه الفيوم 232.0

ويمكن لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني الاستعلام عن نتيجة ثانوية عامة دور ثان من هنـا

www.tansik.egypt.gov.eg.

طريقة تسجيل الرغبات موقع التنسيق الإلكتروني

أولًا: الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هـنــا

www.tansik.egypt.gov.eg

ثانيًا: إدخال رقم الجلوس والرقم السري، وكذا الرقم التأكيدي

ثالثًا: ستظهر بيانات الطالب

رابعًا: الضغط على الخطوة التالية للتأكد من بياناتك

ملحوظة.. في حالة وجود خطأ غير قابل للتعديل يتم الاتصال فورًا برقم 19468.

وأخيرًا تظهر شاشة اختيار وتعديل الرغبات التي تحتوي على 75 رغبة.