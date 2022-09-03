كليات تنسيق المرحلة الثالثة 2022 أدبي بالدرجات.. 36 كلية متاحة أمام الطلاب

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح موقع التنسيق الإلكتروني لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، لمعرفة كليات تنسيق المرحلة الثالثة 2022 أدبي بالدرجات، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني لتدوين رغباتهم لكليات تنسيق المرحلة الثالثة 2022 أدبي بالدرجات، في الفترة من يوم السبت الموافق 3/9/2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 7/9/2022 وبحد أدنى 205 درجات لجميع الشُعب لتسجيل رغباتهم ضمن تنسيق المرحلة الثالثة 2022.

بوابة “المال تنشر كليات تنسيق المرحلة الثالثة 2022 أدبي بالدرجات من خلال هذا التقرير..

كليات تنسيق المرحلة الثالثة 2022 أدبي بالدرجات.. 36 كلية متاحة أمام طلاب الأدبي

تتوفر قائمة بأسماء 36 كلية متاحة لطلاب الأدبي في تنسيق المرحلة الثالثة، وتشترط اجتياز الطالب اختبار القدرات الخاص بكل كلية، والذي أجراه الطلاب قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة.

وجاءت قائمة الكليات المتاحة للشعبة الأدبية في المرحلة الثالثة على النحو التالي:

1- تربية موسيقية حلوان.

2- تربية نوعية فنية عين شمس.

3- تربية نوعية موسيقية عين شمس.

4- تربية رياضية بنين العريش.

5- تربية نوعية فنية الإسكندرية.

6- تربية نوعية موسيقية القاهرة.

7- تربية نوعية موسيقية الإسكندرية.

8- تربية رياضية بنات السويس.

9- تربية رياضية بنات أسوان.

10- تربية نوعية موسيقية بور سعيد.

11- تربية رياضية بنات الوادي الجديد.

12- تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة.

13- تربية نوعية موسيقية المنصورة.

14- تربية رياضية بنين الزقازيق.

15- تربية رياضية بنات الزقازيق.

16- تربية نوعية فنية الفيوم.

17- تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر.

18- تربية رياضية بنين طنطا.

19- تربية رياضية بنات طنطا.

20- تربية نوعية فنية القاهرة.

21- تربية رياضية بنين كفر الشيخ.

22- تربية رياضية بنات كفر الشيخ.

23- تربية رياضية بنات المنصورة.

24- تربية نوعية أسوان.

25- تربية نوعية فنية أسوان.

26- تربية العريش.

27- تربية رياضية بنين حلوان.

28- تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة.

29- تربية فنية حلوان بالزمالك.

30- تربية نوعية فنية جنوب الوادي.

31- تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي.

32- تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم.

33- تربية رياضية بنين المنصورة.

34- تربية رياضية بنين دمياط.

35- تربية رياضية بنات بور سعيد.

36- تربية نوعية موسيقية أسيوط.

كليات تنسيق المرحلة الثالثة 2022 أدبي بالدرجات.. أكثر من 50 معهدا عاليا

ويتضمن تنسيق المرحلة الثالثة 2022 المعاهد التالية:

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالعباسة- الشرقية.

المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر.

المصري العالي سياحة وفنادق بمصر الجديدة.

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية.

العالي دراسات نوعية سياحة وفنادق جيزة.

التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس.

الفني للفنادق قنا.

العالي خدمة اجتماعية أسوان فرع قنا.

العالي الفندقي بالأقصر إيجوث.

الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة.

المتوسط للخدمة الاجتماعية بأسوان.

الفني التجاري بأسوان.

الفني للفنادق المطرية.

العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات إدارية.

العالي سياحة وفنادق الغردقة.

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات.

معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وإرشاد سياحي (بالمقر البديل بالإسماعيلية).

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية.

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول.

العالي حاسب وإدارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط.

المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ.

الفني التجاري بسوهاج.

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم علوم مصرفية واستثمار.

الفني التجاري بقويسنا.

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة.

المعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة.

العالي سياحة وفنادق بالسيوف بالإسكندرية.

المعهد التكنولوجي العالي للإعلام بالمنيا.

معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم محاسبة.

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم.

العالي للدراسات النوعية واللغات جيزة.

المعهد العالي للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / إنجليزي.

معهد عالي خدمة اجتماعية كفر الشيخ بمصروفات.

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم.

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش.

العالي دراسات متطورة بالهرم ش تجارة ومحاسبة.

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية.

الفني للفنادق بور سعيد.

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول.

العالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي.

التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان.

الفني للخدمة الاجتماعية بقنا.

التكنولوجي العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح.

المعهد التكنولوجي العالي ببني سويف.

عالي دراسات نوعية بمصر الجديدة نظم المعلومات الإدارية.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بسوهاج.

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم جيزة.

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش.

(المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس (تجارة إنجليزي).

معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم إدارية (بالمقر البديل بالإسماعيلية).

معهد عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة.

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية.

العالي دراسات نوعية جيزة لنظم المعلومات الإدارية.

الفني التجارى ببنها.

العالي للعلوم الإدارية 6 أكتوبر.

معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد أسيوط بمصروفات.

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة.

معهد الوادى العالي للعلوم الإدارية قسم نظم معلومات.

الفني التجاري بالمحله الكبرى.

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت.

التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بجناكليس – البحيرة.

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية.

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر.

الفني التجاري بطنطا.

العالي خدمة اجتماعية المنصورة.

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط إسكندرية.

العالي خدمة اجتماعية بور سعيد.

طيبة العالي شعبة إدارة أعمال ومحاسبة المعادي.

القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم.

معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية بطموه جيزة.

معهد الإسكندرية العالي للإعلام بسموحة.

معهد العجمي العالي للعلوم الإدارية.

المعهد العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (إدارة أعمال-محاسبة).

المعهد العالي للغات بالمنصورة.

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات.

العالى للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية.

العالي للدراسات المتطورة بالهرم لنظم المعلومات الإدارية.

فني تمريض السويس.

العالي للسياحة والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير.

الجزيرة العالي حاسب ونظم معلومات إدارية (شعبة نظم) بالمقطم.

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية.

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ.

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة.

الفني التجاري بالإسكندرية.

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية.

الفني التجاري بدمنهور.

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الإدارية.

معهد المنيا العالي للغات.

الفني التجاري بقنا.

معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة.

معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة.

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة إدارة.

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة.

العالي للسياحة والفنادق بالسيوف بالإسكندرية لنظم المعلومات الإدارية.

العالي للدراسات الأدبية كنج مريوط.

التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف.

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش لغات (بالمقر البديل بالإسماعيلية).

معهد عالي خدمة اجتماعية دمنهور بمصروفات.

معهد عالي خدمة اجتماعية إسكندرية بمصروفات.

معهد عالي تعاون زراعي شعبة تربوية شبرا الخيمة بمصروفات.

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة إدارة الأعمال.

الفني للفنادق الإسكندرية.

المعهد العالي للغات بأسوان.

المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى.

المعهد العالي لتكنولوجيا النقل وردان الجيزة.

أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية عربي وإنجليزي.

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية.

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقارة بالهرم.

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا.

العالي للإعلام وفنون الاتصال 6 أكتوبر.

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا.

الفني التجارى بالروضة.

الفني التجارى بالمنصورة.

القاهرة العالي لغات وترجمة مقطم لنظم المعلومات الإدارية.

فني تمريض أورام القاهرة.

معهد عالي خدمة اجتماعية بكفر صقر شرقية.

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس.

معهد عالي سياحة وفنادق كنج مريوط.

العالي للحاسب الآلي كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية.

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة (إدارة- محاسبة- تجارة خارجية).

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية ش(مالية).

أكاديمية بأخبار اليوم تكنولوجيا صحافة 6 أكتوبر.

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية شعبة (نظم معلومات).

تنسيق المرحلة الثالثة 2022 لطلاب الثانوية العامة

يسجل الطلاب الرغبات ضمن تنسيق المرحلة الثالثة 2022 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، عبر الرابط التالي:

www.tansik.egypt.gov.eg