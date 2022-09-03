بدأ اليوم السبت 3/9/2022 تسجيل الرغبات لكليات تنسيق المرحلة الثالثة 2022 أدبي بالدرجات لطلاب الثانوية العامة 2022 المرحلة الثالثة عبر موقع التنسيق الإلكتروني بوابة الحكومة المصرية للطلاب الناجحين في الدور الثاني لامتحانات الصف الثالث الثانوي 2022 .

بوابة “المال” تنشر كليات تنسيق المرحلة الثالثة 2022 أدبي بالدرجات من خلال هذا التقرير..

كليات تنسيق المرحلة الثالثة 2022 أدبي بالدرجات

ويستقبل موقع التنسيق الإلكتروني بوابة مصر الرقمية بوابة الحكومة المصرية تسجيل رغبات المرحلة الثالثة والأخيرة لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني 2022 بداية من السبت 3 سبتمير وحتى الأربعاء 7 سبتمبر 2022 بحد أدني 205 درجات للشعبتين العلمي والأدبي لطلاب الصف الثالث الثانوي 2022 .

ويمكن لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني الاستعلام عن نتيجة ثانوية عامة دور ثان من هنـا

www.tansik.egypt.gov.eg.

كليات تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثالثة 2021 أدبي

تتوفر قائمة بأسماء 36 كلية متاحة لطلاب الأدبي في تنسيق المرحلة الثالثة، وتشترط اجتياز الطالب لاختبار القدرات الخاص بكل كلية، والذي أجراه الطلاب قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة.. كما يلي:

العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس 236.0

الفني التجاري بأسيوط 236.0

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية 235.0

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة 235.0

العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير 235.0

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية ش (نظم معلومات) 235.0

تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد 235.0

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 235.0

تربية رياضية بنين مطروح 234.0

العالي للإعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر 234.0

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الإدارية 234.0

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر 234.0

الفني التجارى بسوهاج 234.0

تربية نوعية فنية الزقازيق 234.0

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة 233.0

العالي حاسبات ونظم تجمع أول 233.0

العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية 233.0

طريقة تسجيل الرغبات موقع التنسيق الإلكتروني

أولا: الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هـنــا

www.tansik.egypt.gov.eg

ثانيا: إدخال رقم الجلوس والرقم السري وكذا الرقم التأكيدي

ثالثا: ستظهر بيانات الطالب

رابعا: الضغط على الخطوة التالية للتأكد من بياناتك

ملحوظة.. في حالة وجود خطأ غير قابل للتعديل يتم الاتصال فورا برقم 19468.

واخيرا: تظهر شاشة اختيار وتعديل الرغبات التي تحتوي على 75 رغبة